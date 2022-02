Région de l'Abitibi-Témiscamingue - OUVERTURE DE LA PÊCHE BLANCHE AUX LACS LANIEL 1 ET 2

ROUYN-NORANDA, QC, le 24 févr. 2022 /CNW/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) informe la population que la pêche sportive à l'omble de fontaine sera autorisée, durant tout le mois de mars 2022, aux lacs Laniel 1 et Laniel 2, situés de part et d'autre de la municipalité de Laniel, en Abitibi-Témiscamingue.

Durant cette période, la limite de prise quotidienne s'élèvera à trois ombles de fontaine. Les autres règles relatives à la pêche sont inchangées. Pour plus de renseignements, les personnes intéressées peuvent consulter toute la réglementation au lien suivant : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive/.

Cette modification réglementaire s'appliquera uniquement au mois de mars 2022. Après cette période, les lacs Laniel 1 (47° 02' 58'' N., 79° 15' 11'' O) et Laniel 2 (47° 00' 41'' N., 79° 16' 8'' O) seront de nouveau fermés, dans leur entièreté, à toute pêche hivernale.

Le MFFP encourage les adeptes de pêche blanche à pratiquer leur sport dans le respect des consignes sanitaires transmises par les autorités de santé publique.

Le Ministère invite les citoyens et citoyennes à poursuivre leur collaboration en rapportant à SOS Braconnage tout acte qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. On peut joindre SOS Braconnage par téléphone (1 800 463-2191) ou par courriel à [email protected]. On peut également effectuer un signalement en ligne sur le site Web du Ministère ou auprès du bureau local de la protection de la faune le plus près.

Source :

Renée Nolet

Conseillère en communication

Direction générale du secteur nord-ouest

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs