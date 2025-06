Régime forestier : un projet de loi qui doit être corrigé

QUÉBEC, le 3 juin 2025 /CNW/ - « Le projet de loi 97 doit être revu, l'intérêt des travailleuses et des travailleurs de la forêt n'ayant pas été pris en compte. La ministre Blanchette Vézina ne semble d'ailleurs pas avoir écouté grand monde », lance François Enault, 1er vice-président de la CSN, en préparation de la commission parlementaire sur le projet de loi 97.

Le doute plane par ailleurs sur le type de sylviculture que le gouvernement veut mettre en place dans les zones d'intensification. Il n'est pas clair si l'on tient compte des écosystèmes en place. Même le chercheur dont le gouvernement Legault dit s'être inspiré pour sa réforme du régime forestier, Christian Messier, affirme aujourd'hui que le projet de loi 97 ne respecte pas les principes qu'il a mis de l'avant pour une saine gestion de la forêt ! « On parle d'intensification importante de la production, mais il faudrait investir plusieurs centaines de millions en sylviculture pour y arriver et il manque de main-d'œuvre dans le secteur. Ça ne tient pas debout à court terme », ajoute Kevin Gagnon, président de la FIM-CSN.

Pour la CSN et pour l'ensemble des syndicats du secteur forestier, il faudrait que la gestion de la forêt publique soit confiée à des sociétés régionales d'aménagement où tous les acteurs concernés seraient représentés. « Les compagnies forestières ont tendance à exploiter la forêt au plus vite pour augmenter les profits à court terme. Pour les travailleuses et les travailleurs, ce qui est important, c'est de maintenir de bons emplois à long terme. Notre vision va plus loin. Nous voulons nous assurer que la forêt contribue à la conservation d'emplois de qualité. Il faudrait aussi une instance régionale inclusive pour mieux gérer la forêt dans le respect de tout le monde », ajoute Kevin Gagnon. De plus, la CSN fait valoir que le gouvernement doit considérer l'économie de chaque région, avant de transférer dans une autre région, les garanties d'approvisionnement en bois de la forêt publique.

En raison de l'état actuel de la forêt, des engagements envers des aires protégées et de l'augmentation des feux de forêt, il est essentiel de se doter d'une stratégie économique de diversification. Il faut à la fois commercialiser de nouveaux produits à base de bois et miser sur d'autres usages de la forêt. « Les régions forestières du Québec se sentent abandonnées par Ottawa et Québec. Il n'y a pas de stratégie pour la transition, qui se doit pourtant d'être mise en place pour l'avenir. Il n'y a pas que le secteur automobile et la filière batterie au Canada, l'industrie forestière est essentielle pour plusieurs régions, mais elle est malheureusement négligée par nos élu-es », conclut François Enault.

Sommet sur la forêt

Le Sommet sur la forêt, qui s'est tenu le 20 mai à Saguenay, réunissait tous les syndicats du secteur forestier ainsi que de nombreuses organisations, dont Nature Québec et l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Tous ces acteurs qui ont à cœur l'avenir de notre forêt s'entendaient pour demander au gouvernement de revoir son projet de loi 97 en prévoyant :

1) la mise en place d'une stratégie industrielle apte à soutenir des emplois durables ;

2) la pratique d'un aménagement forestier apte à soutenir la filière ;

3) l'instauration d'un dialogue social constructif dans le respect des valeurs des partenaires du milieu forestier et des Premières Nations.

