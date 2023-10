Régime des rentes du Québec et rente d'invalidité - Il faut cesser cette iniquité envers les retraités invalides

QUÉBEC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - À une semaine du dépôt de la mise à jour budgétaire du gouvernement, les trois partis de l'opposition font front commun pour réclamer à nouveau la fin de la discrimination envers les ainés en situation d'invalidité au Régime des Rentes du Québec (RRQ). Alors que le gouvernement dit vouloir soulager les citoyens face aux effets de l'inflation, les partis d'opposition parlent d'une seule voix et estiment que le gouvernement doit d'abord cesser d'appauvrir les ainés invalides.

Les trois partis de l'opposition se joignent ainsi aux organisations Moëlle Épinière et Motricité Québec, les Invalides aux fronts, le Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec (RAPLIQ) et la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) pour réclamer du gouvernement qu'il corrige cette iniquité et abandonne son appel de la décision du Tribunal administratif du Québec, qui vient de juger cette situation discriminatoire. Il y a 28 000 aînés invalides qui voient leur chèque de retraite coupé de 18 à 24% par rapport à la rente régulière versée aux personnes de 65 ans et plus, comme s'ils avaient volontairement choisi une retraite anticipée.

« Je redemande au gouvernement de se conformer au jugement du TAQ et je l'exhorte à donner aux personnes invalides les moyens de préserver leur dignité. J'invite les députés de la CAQ à sortir de leur silence et à demander eux-mêmes pourquoi leur gouvernement persiste à appauvrir les personnes invalides en coupant radicalement leurs revenus à 65 ans, en pleine crise de perte du pouvoir d'achat et du logement? Attendez-vous que ces personnes se retrouvent en situation d'itinérance? »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les Aînés et les proches aidants, et en matière de soins à domicile

« Ça fait plus de 20 ans que cette mesure a été mise en place et que chaque gouvernement qui se succède ne fait rien pour y mettre fin. Il n'y a rien qui puisse justifier qu'on pénalise ainsi des personnes en raison de leur invalidité. Il est largement temps de mettre fin à cette discrimination systémique. »

- Haroun Bouazzi, député de Maurice-Richard et porte-parole du deuxième groupe de l'opposition en matière de Finances

« Il s'agit d'un manque de sensibilité inexplicable d'un gouvernement qui s'autoproclame sans cesse comme étant celui qui souhaite remettre de l'argent aux citoyens. Imaginez-vous si vous êtes en situation d'invalidité et que vous êtes en plus pénalisé par des règles gouvernementales qui vous feront perdre une bonne partie du peu d'argent auquel vous auriez droit ? Il ne faut pas oublier qu'en plus de l'iniquité, la situation actuelle appauvrit les aînés invalides qui vivent déjà souvent dans la précarité. Le gouvernement pénalise ainsi les citoyens parmi les plus vulnérables. »

- Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du troisième groupe de l'opposition en matière d'Aînés

« Dans l'intérêt des personnes en situation de handicap, nous sommes déterminés à poursuivre le combat avec autant de force que lorsque nous l'avons initié il y a 11 ans, et ce jusqu'à ce que justice soit faite. Cette pénalité était discriminatoire jadis, elle l'est encore aujourd'hui et elle le restera demain. Le gouvernement doit absolument cesser d'appauvrir les personnes qui, déjà précarisées par leur condition de santé, se trouvent de surcroit fragilisées sur le plan financier. Voilà pourquoi nous invitons la population à signer la pétition lancée tout récemment sur le site de l'Assemblée nationale et disponible au lien suivant https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-10509/index.html ainsi que sur la page d'accueil du site internet de MÉMO-Qc. »

- Walter Zelaya, directeur général, Moëlle épinière et Motricité Québec

« Il faut aider les gens comme mon père qui s'est retrouvé avec une prestation réduite à 65 ans. Les invalides sont isolés, démunis et sans voix. Respectons le jugement qui donnent justice aux personnes en situation d'invalidité! »

- Kevin McLean, Co-porte-parole, Les Invalides aux fronts

« Cette contestation du gouvernement impose, en plus de la pénalité, un stress et une anxiété envers une tranche déjà très défavorisée de la société. Le RAPLIQ ne peut qu'inciter le gouvernement à faire marche arrière et travailler avec les organismes. »

- Steven Laperrière, directeur général, Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec (RAPLIQ)

« Depuis de nombreux mois, la COPHAN et ses membres demandent au gouvernement du Québec que cesse la pénalité que subissent les personnes ayant la rente d'invalidité en raison de son caractère discriminatoire, qui a notamment été reconnu par le Tribunal administratif du Québec lors d'une décision rendue en juillet dernier. »

- Paul Lupien, président, Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN)

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

