Régime de rentes du Québec : l'âge d'admissibilité doit demeurer 60 ans, recommande le Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ souhaite le statu quo quant à l'âge d'admissibilité aux rentes anticipées du Régime de rentes du Québec (RRQ), qui est présentement de 60 ans.

Comme nous l'avons mentionné lors de notre participation à la consultation publique sur le RRQ le mercredi 8 février dernier, ainsi que dans notre mémoire déposé à l'Assemblée nationale, nous nous opposons à la proposition du document de consultation de faire passer l'âge minimal d'admissibilité à la rente du RRQ de 60 à 62 ans. De plus, nous sommes aussi contre l'idée d'augmenter les pénalités pour le versement de la rente avant 65 ans.

« Pour le Réseau FADOQ, il est clair que le gouvernement du Québec ne doit pas aller de l'avant avec ces deux mesures puisqu'elles affecteraient de manière disproportionnée les personnes qui ne peuvent pas continuer à travailler malgré leur bonne volonté, notamment les individus ayant eu des ennuis de santé, un accident, une perte de capacité ou des responsabilités comme proche aidant », affirme Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

De plus, la plus grande organisation de personnes aînées au Québec désire conserver le mécanisme actuel d'ajustement automatique du financement du régime de base du RRQ si une situation défavorable l'exigeait. En cas de difficulté du régime, le mécanisme prévoit une possible augmentation des cotisations, mesure qui partage la responsabilité de redresser la situation financière du régime entre employeurs et employés.

Le document de consultation du gouvernement du Québec propose d'entamer une réflexion sur ce point. L'évocation de concepts comme le gel de l'indexation, l'augmentation de l'âge de la retraite ou la diminution des prestations dans un document gouvernemental risque d'en faire sourciller plus d'un, autant les actuels que les futurs retraités.

Le Réseau FADOQ souhaite évidemment que la consultation publique sur le RRQ entraîne des changements bénéfiques pour tous et que les différentes réalités des travailleurs soient prises en considération dans ce contexte consultatif.

Vous pouvez voir quelques faits saillants de notre passage à la consultation publique sur le Régime de rentes du Québec dans cette vidéo.

Notre mémoire contient nos 17 recommandations ainsi que des explications détaillées.

