Régime canadien de soins dentaires - L'Ordre des denturologistes du Québec s'inquiète des conséquences sur la population du flou entourant l'avenir du RCSD dans la province

LONGUEUIL, QC, le 4 mars 2024 /CNW/ - Alors que le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, a récemment réitéré l'intention du gouvernement à ce que le Québec se retire du Régime canadien de soins dentaires (RCSD), l'Ordre des denturologistes du Québec est préoccupé que la santé des citoyens québécois puisse être compromise par le flou actuel entourant l'application de ce nouveau régime dans la province, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le mois de mai.

« Nous accueillons favorablement les buts visés par le Régime canadien de soins dentaires puisqu'il peut contribuer à rendre les soins buccodentaires plus accessibles et donc favoriser une meilleure santé globale pour la population. C'est pourquoi nous souhaitons contribuer à la mise en place du meilleur régime pour la population du Québec, qu'il soit sous le contrôle du gouvernement fédéral ou provincial. Sachant que les fournisseurs de services devront s'inscrire dès le 11 mars pour participer au RCSD et que le début des soins couverts devrait commencer au mois de mai, nous croyons qu'il est urgent que le gouvernement québécois communique clairement ses intentions ainsi que les implications et impacts de sa décision à la population québécoise et aux professionnels de la santé buccodentaire » affirme Raymond Lagacé, d.d., président de l'Ordre des denturologistes du Québec.

Une confusion aux conséquences importantes

Dans le contexte actuel, l'Ordre des denturologistes du Québec peine à accomplir pleinement son rôle de protection du public. En effet, la confusion qui règne sur les détails de la mise en œuvre du RCSD ne permet pas aux patients québécois de prendre des décisions éclairées pour leur santé et les denturologistes ne sont pas en mesure de bien les accompagner.

Plusieurs patients reportent leur rendez-vous en denturologie depuis décembre dernier en attendant l'application du RCSD, sans réellement savoir s'ils seront éligibles au programme et sans connaître les détails de la couverture à laquelle ils auront droit.

Alors que des bris de services existent déjà dans certains CHSLD ainsi que dans certaines régions du Québec (ex. : au Bas-St-Laurent, en Gaspésie, en Mauricie, en Beauce, en Abitibi-Témiscamingue et sur la Côte-Nord) qui peinent à recruter des denturologistes, l'Ordre anticipe un goulot d'étranglement et même des bris de services plus importants lorsque le RCSD sera implanté. Aux patients qui retardent actuellement leur rendez-vous, s'ajouteront des citoyens n'ayant pas l'habitude de consulter un professionnel du domaine de la santé buccodentaire faute de moyens financiers et qui ont souvent une santé buccodentaire précaire nécessitant des soins importants.

« Pour la protection du public, les patients et les denturologistes ont besoin d'avoir l'heure juste. À quelle couverture de soins dentaires les Québécois auront-ils droit à compter de mai 2024? Qu'arrivera-t-il aux personnes âgées qui se sont déjà inscrites au RCSD si le Québec se retire? Si le RCSD devait toujours s'appliquer au Québec, comment s'arrimera-t-il aux programmes québécois existants : la RAMQ, le Programme de soins dentaires médicalement requis ainsi que le Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d'hygiène quotidiens de la bouche en CHSLD? Nous souhaitons faire partie de la solution et offrons notre entière collaboration au gouvernement du Québec afin que les décisions qui seront prises permettent à la population québécoise de bénéficier de soins de qualité, accessibles, et qui répondent à leurs besoins » souligne M. Lagacé.

