Un sondage a été mené à l'échelle nationale par la firme de recherche Léger auprès de 150 Canadiennes et Canadiens atteints de glaucome afin de comprendre les défis, les besoins et les points de vue relatifs à leur expérience du glaucome.

Selon les résultats du sondage6 :

69 % des répondants ne savent pas de quel type de glaucome ils sont atteints;

22 % des répondants ont subi une perte de vision avant d'avoir reçu un diagnostic de glaucome;

l'âge moyen des personnes recevant un diagnostic de glaucome est de 51 ans. À l'échelle régionale, les Québécoises et les Québécois étaient beaucoup plus susceptibles de recevoir ce diagnostic entre 26 et 41 ans et entre 42 et 57 ans, et moins susceptibles de recevoir ce diagnostic à 65 ans et plus;

59 % des personnes atteintes de glaucome affirment qu'au moins un des membres de leur famille a aussi passé un examen pour déterminer s'il était atteint de glaucome.

Le sondage a aussi révélé que 65 % des répondants comptent sur le cabinet de leur médecin pour leur fournir de nouvelles ressources et de l'information afin de mieux comprendre ce qu'est le glaucome, et que 39 % des répondants font des recherches en ligne. Bien qu'il n'existe aucun remède contre le glaucome, l'accès à des ressources et à de l'information peut contribuer à améliorer la prise en charge du glaucome et les résultats chez les personnes qui en sont atteintes.

On encourage les Canadiennes et les Canadiens à se renseigner davantage sur le glaucome, à passer des examens de la vue pour dépister le glaucome de façon précoce et à consulter des ressources telles que le site Web de Vaincre la cécité Canada (FightingBlindness.ca/fr).

Pour en savoir plus sur la Semaine mondiale du glaucome, visitez le www.worldglaucomaweek.org.

À propos du sondage

Commandité par Allergan, une société d'AbbVie, le sondage a été mené du 24 au 26 février 2022 auprès de 150 Canadiennes et Canadiens ayant reçu un diagnostic de glaucome et faisant partie du groupe de personnes interrogées en ligne par Léger. La marge d'erreur est estimée à ± 8,0 %, 19 fois sur 20.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Twitter et Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.

