Regard sur l'entrepreneuriat féminin en période de COVID-19: Les femmes durement impactées, mais prêtes à rebondir pour la relance

MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les femmes entrepreneures sont grandement impactées par la crise de la COVID-19. Deux entreprises à propriété féminine sur trois fonctionnent à moins de 50% actuellement. C'est ce que révèlent les premières données du vaste sondage réalisé par Femmessor en collaboration avec la Chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal et le Portail des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat.

« Au total, ce sont plus de 1 025 entrepreneures provenant des 17 régions du Québec qui se sont exprimées sur leurs défis et leurs enjeux. Elles sont issues d'entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d'activité. De plus, elles sont 775 à avoir pris la peine de rédiger des commentaires. C'est donc dire que malgré les difficultés rencontrées, les femmes sont présentes et souhaitent prendre part à la relance économique », mentionne Sévrine Labelle, PDG de Femmessor.

Les entrepreneures en recherche active de financement

42% des entrepreneures sondées sont en recherche active de financement pour assurer leur survie ou pour adapter leur offre de services, ou de produits, à la situation actuelle, et ce, peu importe la taille ou le secteur d'activité de l'entreprise.

Toutefois, seulement 20% de ces dernières ont affirmé avoir l'intention de se prévaloir des mesures mises en place par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Parmi les raisons évoquées, nous notons qu'une grande proportion dit ne pas se qualifier aux programmes. Pour le reste, certaines ne savent pas encore si elles pourront profiter de ces mesures et si, même, elles répondent à leur besoin; d'autres regardent plutôt vers d'autres sources de financement.



De l'aide pour faire pivoter leur entreprise

Outre le financement, les entrepreneures ont aussi nommé des moyens de les aider à faire pivoter leur entreprise. Le développement du marketing et du commerce électronique arrive au premier plan. L'élargissement du réseau de contacts et le développement des affaires est aussi prioritaire. Cela démontre que, pour nos entreprises à propriété féminine, le volet humain est aussi important que le virage numérique.

Leurs attentes face à la relance économique

Et finalement, on relève 3 grandes attentes par rapport à la reprise économique.

Que l'achat local soit privilégié et continue d'être au cœur des priorités. Qu'on accompagne les entrepreneures pour qu'elles puissent acquérir les compétences nécessaires à la croissance de leur entreprise (numérique et gestion financière) - d'ailleurs, le PACME est le programme gouvernemental le plus utilisé par les femmes entrepreneures. Et finalement, que le modèle économique global évolue, notamment en ce qui a trait à l'importance de préserver l'environnement et de favoriser les mesures de conciliation travail-famille - dont le télétravail.

« Ce portrait démontre la grande fragilité actuelle des entreprises à propriété féminine et, en même temps, on constate une résilience des entrepreneures qui travaillent ardemment pour survivre et pour faire pivoter leur entreprise afin d'être prêtes lors de la relance économique. C'est exactement dans cette perspective que Femmessor soutient les entrepreneures du Québec », soutient Sévrine Labelle.

Les résultats complets du sondage seront dévoilés le 30 avril prochain et seront rendus disponibles sur le site Internet de Femmessor au https://femmessor.com/covid-19 .

