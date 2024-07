LAVAL, QC, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Confiserie Régal (« Régal »), spécialiste des produits saisonniers et distributeur canadien de premier plan de bonbons, de sucettes glacées, de confiseries au chocolat et d'aliments de luxe, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Confiserie Mondoux (« Mondoux » ou la « société »), un fournisseur québécois de confiseries leader sur le marché, avec sa gamme de bonbons gélifiés Sweet Sixteen et sa gamme de chocolats de Pâques Giacomo.

Mondoux a été fondée en 1967 par Normand Mondoux. Jean et Yvan Mondoux se sont joints à la société en tant que deuxième génération en 1975 et 1982 respectivement, et la troisième génération, composée de Marie-Josée, Jean-Philippe et Sébastien Mondoux, s'est jointe à la direction de l'entreprise en 2020. Aujourd'hui, Mondoux est dirigée par une équipe de gestion professionnelle et opère à partir d'une installation de 90 000 pieds carrés à Laval, au Québec, qui abrite le siège social, les opérations, ainsi que le département d'emballage et de conditionnement de l'entreprise. La chocolaterie Giacomo, d'une superficie de 22 000 pieds carrés, également située à Laval, est à deux pas du siège social de la société.

Au fil des ans, Mondoux est devenu un chef de file dans le réseau des dépanneurs et stations-service du Québec (réseau 'C&G') avec 77 camions livrant son assortiment dans la province, les Maritimes et l'Ontario. En 2010, Jean Mondoux a créé la marque emblématique Sweet Sixteen en mélangeant 16 bonbons distincts de qualité supérieure dans un sac. Aujourd'hui, Sweet Sixteen est la marque de bonbons gélifiés, de réglisse et de guimauve la plus vendue au Québec. Mondoux continue de renforcer sa présence sur le marché en augmentant la gamme et la portée des produits Sweet Sixteen, en élargissant son système de livraison directe en magasin et en offrant des marques bien établies dans ses canaux de vente par l'entremise de divers accords de distribution.

« Nous sommes incroyablement fiers de l'impact que notre entreprise a eu pendant six décennies, en créant des souvenirs amusants et durables pour les consommateurs. Nous sommes ravis de nous associer à Régal pour défendre nos valeurs familiales et favoriser la croissance de nos clients et de nos marques partenaires, en nous appuyant sur les 65 ans d'expérience de Régal dans la représentation de marques prestigieuses grâce à son modèle de couverture d'un océan à l'autre sur tous les canaux de vente », a déclaré Jean Mondoux, président du conseil d'administration de Mondoux.

« Confiserie Mondoux et la famille Mondoux jouissent d'une longue réputation bien méritée dans l'industrie. Cette entreprise familiale possède une culture et un héritage riches. Au fil des ans, nous avons été un concurrent et un fournisseur amical pour Mondoux. Elle s'est taillée une niche de marché enviable dans les dépanneurs et les stations-service, en particulier au Québec. En fait, plusieurs de nos propres produits distribués dans le réseau C&G du Québec sont vendus via le modèle de livraison en franchise de Mondoux. Sweet Sixteen est un véritable complément à notre gamme de produits et nous permet d'accroître notre présence dans la catégorie des confiseries de tous les jours au Canada. Je suis heureux de m'associer à la famille Mondoux et d'accueillir Jean Mondoux au conseil d'administration de Régal. Le président de Mondoux, Mathieu Pilon, continuera d'assumer ses fonctions et dirigera Mondoux en tant qu'entité distincte », a déclaré Hani Basile, président et chef de la direction de Régal.

La transaction a été soutenue par Clearspring Capital Partners (« Clearspring »), une importante société canadienne de capital-investissement spécialisée dans la croissance des entreprises de taille moyenne, par les actionnaires les partenaires bancaires de Régal, ainsi que par la famille Mondoux et l'équipe de direction, qui deviendront partenaires de Régal.

« Régal a mené une campagne agressive pour renforcer sa position de leader au Canada. Il s'agit de la troisième acquisition de Régal au cours des trois dernières années, renforçant notre propre portefeuille de marques, dont Mr. Freeze ® et Koala®, et améliorant nos niveaux de service et notre portée grâce à l'infrastructure unique de livraison directe aux magasins de Mondoux », a déclaré Milap Choksey, directeur de l'exploitation de Régal et associé de Clearspring.

« Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Clearspring qui consiste à aider les leaders du marché à devenir encore plus performants. La pénétration de Mondoux au sein du réseau C&G est impressionnante et nous avons hâte d'aider Mondoux à étendre son offre de produits au niveau national, en tirant parti de l'expertise de Régal en matière de développement de marques. Nous remercions l'équipe de Mondoux pour son partenariat et la confiance qu'elle a accordée à Régal et à Clearspring », a déclaré Will Wang, vice-président de Clearspring.

À propos de Confiserie Régal

Confiserie Régal, reconnue dans l'industrie comme étant « Vos experts en bonbons », a été fondée à Montréal en 1962. C'est l'un des principaux distributeurs de marques mondiales de confiseries et de chocolat au pays. Régal fabrique des produits de chocolat sans arachides et sans noix au Québec par l'entremise de sa division Chocolat Jean-Talon et des sucettes glacées (ex. : Mr. Freeze) par sa division Produits Kisko. Régal distribue également des produits gastronomiques raffinés importés et nationaux par le biais de sa division Euro-Excellence. Régal exploite plus de 500 000 pieds carrés d'espace répartis dans ses bureaux de vente, ses centres de distribution, ses installations de co-emballage et ses centres de fabrication. En période de pointe, l'entreprise emploie plus de 400 personnes à travers 7 sites. Régal vend via tous les principaux canaux de distribution au Canada, y compris les clubs-entrepôts, les épiceries, les pharmacies, les grandes surfaces, les dépanneurs, les magasins à un dollar et les magasins indépendants spécialisés.

Pour plus d'informations, visitez www.regalcandy.com/fr

À propos de Confiserie Mondoux

Depuis trois générations, la famille Mondoux vit selon sa croyance en la joie de partager chaque bouchée. Tout a commencé par un grand rêve et un petit espace de rangement dans le garage du fondateur emblématique de l'entreprise, « Papi » Mondoux. Nourri par la passion et la détermination, ce rêve est devenu l'un des plus grands distributeurs indépendants de confiseries du pays, avec des marques de premier plan telles que Sweet Sixteen, Giacomo et Yoma (chocolat belge). Les ambassadeurs de la marque Mondoux (c'est-à-dire les distributeurs franchisés) permettent à la société d'offrir des services clés en main et d'atteindre des régions très mal desservies dans l'est du Canada. Aujourd'hui, Mondoux dessert une vaste clientèle avec plus de 200 employés et des installations totalisant plus de 115 000 pieds carrés.

Pour plus d'informations, visitez le site www.mondoux.ca/fr

À propos de Clearspring Capital Partners

Clearspring Capital Partners est une importante société canadienne d'investissement privé, qui investit et acquiert des entreprises de taille moyenne par le biais de rachats, financements de croissance, acquisitions, privatisations, consolidations d'industrie, recapitalisations et d'autres types de transactions. Clearspring a levé près de 600 millions de dollars de capitaux depuis sa création en 2002. Clearspring se concentre sur les industries établies et stables ainsi que sur les entreprises ayant un fort positionnement stratégique sur leur marché et ayant des équipes de gestion compétentes. L'équipe de Clearspring travaille depuis ses bureaux de Toronto et de Montréal en étroite collaboration avec les équipes de direction des entreprises de son portefeuille afin d'assurer la création de valeur.

Pour plus d'informations, visitez le site www.cscap.ca

