Réforme P-38 : les policiers de la SQ saluent l'assouplissement envisagé

SAINTE-JULIE, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - L'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) salue l'assouplissement envisagé par Québec au critère de dangerosité dans le cadre de la réforme de la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (P-38).

« Le modèle ontarien, la loi Brian, montre qu'il est possible d'assouplir les critères pour permettre une intervention plus rapide et pertinente dans un cadre qui tient la route au Canada. La réforme de P-38 attend depuis déjà trop longtemps », ajoute M. Roberge.

Le partage d'information : la clé du succès

Une éventuelle réforme de la loi P-38 doit toutefois inclure un mécanisme obligatoire et solide de partage d'information entre policiers, soignants, proches et intervenants communautaires. Nous ne sommes pas en silos, mais une seule équipe pour évaluer la dangerosité.

Un système structuré de suivi et d'échange pour les personnes à haut risque donnerait aux intervenants les outils nécessaires pour agir ensemble. La santé mentale est un enjeu collectif qui exige une réponse intégrée et durable.

Des ressources à bonifier

Les problématiques relatives au manque d'effectifs policiers sont connues de longue date. Toute réforme législative doit s'accompagner d'investissements en santé mentale et en sécurité publique, permettant de limiter les interventions répétitives et souvent mal perçues, susceptibles d'envenimer des situations qui auraient pu être traitées de manière préventive.

L'Association plaide ainsi pour une modernisation de la loi afin d'offrir aux intervenants des outils mieux adaptés aux réalités du terrain, dans une perspective de prévention et de protection des personnes.

À PROPOS DE L'ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC

L'Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) est le plus important syndicat policier au Québec avec plus de 5 700 membres. L'APPQ travaille en synergie avec ses partenaires pour défendre les intérêts des policières et policiers de la Sûreté du Québec, qui protègent la population au quotidien aux quatre coins de la province.

SOURCE Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ)

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