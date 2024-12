WENDAKE, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) doit une fois de plus dénoncer l'attitude irrévérencieuse du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) envers les Premières Nations dans sa démarche relative à la « modernisation » du régime forestier au Québec.

La rencontre, qui s'est déroulée entre le MRNF et les Premières Nations le 29 novembre dernier, a été complètement déconcertante et il s'agit d'un affront à l'égard des Premières Nations et à leurs droits. L'empressement avec lequel le MRNF y a présenté ses priorités et ses orientations -- et ce malgré leur importance et leurs impacts directs sur les droits des Premières Nations et leurs modes de vie -- est inacceptable. De plus, le ministère demandait aux Premières Nations de commenter ces informations, mais n'a offert aucune réponse concrète à l'ensemble des questions qui lui ont été adressées. Ces conditions ne peuvent certainement pas représenter une collaboration rigoureuse, respectueuse et de bonne foi. Depuis le début, les modalités encadrant le processus adopté par le ministère ne permettent en aucun cas aux Premières Nations d'émettre leurs préoccupations et leurs enjeux de façon libre, préalable et éclairé.

L'approche générale du MRNF dans cette réforme semble fondée sur la satisfaction des besoins de l'industrie forestière, alors que le contenu présenté par le MRNF vendredi dernier ne démontre aucune réelle volonté d'intégrer les visions et aspirations des Premières Nations, ne répond pas à leurs besoins et va même à l'encontre de ce qu'elles ont recommandé à répétition par le passé.

Plusieurs propositions émises par le MRNF sont préoccupantes. Par exemple, la volonté du MRNF de redonner une grande partie de la responsabilité de la planification forestière à l'industrie représenterait un retour en arrière. Confier la responsabilité de la gestion et de la planification forestières aux opérateurs industriels qui en tirent un bénéfice immédiat constitue un conflit d'intérêts flagrant. L'industrie n'est pas tenue de prendre en compte les droits et les intérêts des Premières Nations, contrairement aux gouvernements.

« Cette absence de considération et d'intégration réelle de nos enjeux et préoccupations dans cette démarche est regrettable. Le MRNF ne peut se soustraire au respect des droits des Premières Nations», déplore Ghislain Picard, Chef régional de l'APNQL.

La Cour supérieure du Québec a récemment rendu des jugements qui soulignent clairement le manque flagrant de consultation en amont du gouvernement du Québec ; l'une auprès des Premières Nations d'Essipit et de Pekuakamiulnuatsh dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie nationale pour la protection du caribou forestier et montagnard (ordonnance de la Cour qui stipule de mettre en place un processus de consultation distinct et en amont) et l'autre auprès de la Première Nation de Lac Barrière (Mitchikanibikok Inik) dans le cadre des claims permettant l'exploration minière sur son territoire. Il est temps que le gouvernement prenne acte de ces jugements et change ses manières de faire.

Face à cette situation, si la ministre n'opère pas un virage important dans les modifications à apporter au régime forestier, les Premières Nations se mobiliseront et mettront en place les moyens nécessaires pour défendre ceux-ci et imposer le respect qui leur revient.

