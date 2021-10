Réforme du mode de scrutin : des marches citoyennes pour rappeler au premier ministre et à ses députés leur promesse électorale

MONTRÉAL, le 6 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les 12, 13, 14 et 15 octobre prochains une vingtaine de députés de la CAQ dont le premier ministre François Legault, son leader parlementaire Simon Jolin-Barrette, et la ministre Sonia LeBel recevront à leurs bureaux de comté la visite de délégations citoyennes qui viendront leur réclamer le respect de la parole donnée et l'adoption du Projet de loi 39 instaurant un mode de scrutin de type proportionnel mixte compensatoire pour le Québec.

Incidemment, les marches citoyennes organisées par la Coalition pour la réforme électorale maintenant! entendent demander au Premier ministre Legault de ne pas abandonner la réforme du mode de scrutin dans la nouvelle session parlementaire et de le dire clairement dans le message inaugural qu'il prononcera très bientôt.

« En poursuivant dès cet automne le travail parlementaire amorcé en septembre 2019, le gouvernement Legault est toujours en mesure de respecter sa promesse puisque le Parlement québécois poursuivra ses travaux jusqu'en juin 2022 avant que s'amorce la prochaine campagne électorale », a rappelé l'ancien député et président du Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN), Jean-Pierre Charbonneau.

« Nous avons été choqués de voir le leader parlementaire du gouvernement se lever en chambre hier pour rejeter la motion déposée conjointement par les députés de Jean Lesage et de Rimouski, représentants deux des trois partis signataires de l'entente de 2018, qui demandaient tout simplement de finir le travail entamé autour du projet de loi 39. M. Jolin-Barrette préparait-il le terrain à M. Legault ? », a pour sa part déclaré Françoise David, vice-présidente du MDN.

Rappelons que les dirigeants du MDN n'ont toujours pas reçu de réponse à leur lettre ouverte du 30 août dernier dans laquelle ils demandaient au Premier ministre Legault de clarifier ses intentions en regard de son engagement de ne pas faire un Justin Trudeau de lui-même et de faire adopter une loi modifiant le système électoral québécois qui date de 1792 !

SOURCE Coalition pour la réforme électorale maintenant !

Renseignements: Raphaël Canet, Coordonnateur du MDN, 514 883-9594 / [email protected]