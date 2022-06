Réforme de l'assurance-emploi - L'Alliance interprovinciale et le MASSE sont tannés d'attendre !

CARAQUET, NB, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Des membres de l'Alliance interprovinciale et du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) ont tenu un point de presse aujourd'hui devant les bureaux du député d'Acadie-Bathurst, Serge Cormier, afin de dénoncer le report des annonces concernant la réforme de l'assurance-emploi et les propos tenus récemment par ce dernier au sujet de travailleurs de l'industrie saisonnière.

Le gouvernement fédéral a entrepris il y a près d'un an des consultations à travers le pays afin de procéder à une réforme de la Loi sur l'assurance-emploi. Cette réforme est attendue de pied ferme depuis longtemps par les membres de l'Alliance interprovinciale et du MASSE, d'autant que le gouvernement n'a fait que gagner du temps en décidant de procéder à une énième consultation alors qu'il est au fait depuis des années des importantes lacunes du régime. L'Alliance et le MASSE ont donc reçu avec consternation la nouvelle à l'effet que le plan de modernisation du régime ne serait dévoilé qu'en octobre, plutôt qu'au printemps 2022 tel que prévu.

Mesure non reconduite

L'Alliance interprovinciale et le MASSE sont très inquiets de l'impact qu'aura sur les travailleurs de l'industrie saisonnière, le retrait, en septembre 2022, de la mesure octroyant un seuil d'admissibilité de 420 heures mise en place en raison de la pandémie. Selon Michel Dubé du MASSE, cette mesure spéciale a démontré hors de tout doute que ce seuil, demandé depuis des années, est l'un des éléments clés pour mettre fin au Trou noir de l'assurance-emploi qui sévit particulièrement dans tout l'Est du pays. Cette mesure prendra donc fin avant que le gouvernement ne procède aux annonces promises concernant la réforme de l'assurance-emploi. « La situation risque d'entraîner des conséquences économiques et sociales importantes pour les travailleurs de l'industrie saisonnière », selon Fernand Thibodeau, porte-parole de l'A.S.T.S. inc.

Propos inacceptables

L'Alliance interprovinciale et le MASSE ont décidé de tenir leur point de presse devant les bureaux du député libéral Serge Cormier afin de dénoncer les propos qu'il a tenus au regard de la situation des travailleurs de l'industrie saisonnière. M. Cormier a fortement réagi lorsqu'il a appris que des travailleurs d'une usine, accompagnés de Fernand Thibodeau, avaient convoqué les médias afin de faire part de leurs inquiétudes quant au programme de l'assurance-emploi. M. Cormier, visiblement mal informé de la réalité des travailleurs de l'industrie saisonnière et du caractère punitif de la Loi sur l'assurance-emploi au Canada, a considéré que ces travailleurs devraient plutôt aller travailler que revendiquer un meilleur régime. « De tels propos sont inacceptables », a commenté Guillaume Tremblay de la CSN. « Ils sont d'autant plus inacceptables provenant d'un élu dont le parti a reconnu les défaillances du régime et considérant la situation critique de nombreux travailleurs des pêcheries de la Péninsule acadienne qui n'arrivent plus à cumuler suffisamment d'heures pour se qualifier à l'assurance-emploi. » Il est important de rappeler que le principal moteur économique de la circonscription de M. Cormier est l'industrie des pêcheries et du tourisme.

L'Alliance interprovinciale et le MASSE organiseront d'autres visites surprises dans les bureaux d'élus libéraux tant et aussi longtemps que le gouvernement n'aura pas mis en place la réforme de l'assurance-emploi.

La réforme doit prendre forme !

