Réforme d'Investissement Québec : la Chambre appuie les objectifs du gouvernement et réitère sa pleine collaboration

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain appuie les objectifs visés par la transformation d'Investissement Québec qu'ont dévoilée aujourd'hui le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée au Développement économique régional, Mme Marie-Eve Proulx, et le président-directeur général d'Investissement Québec, M. Guy Leblanc.

« L'un des rôles essentiels de l'État québécois est de créer des conditions favorables au développement économique, et Investissement Québec (IQ) constitue un des leviers majeurs pour y arriver. Nous appuyons la volonté du gouvernement de renforcer l'organisme et sa mission. Le regroupement des forces et leur déploiement sur l'ensemble du territoire québécois devraient permettre de faciliter les contacts avec les entreprises, d'améliorer la performance de la base économique et d'accroître l'efficacité de l'appui public », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous appuyons tout particulièrement le renforcement du rôle d'IQ sur la scène internationale. Le contexte de plein emploi exige de nouvelles stratégies pour rehausser la productivité de nos entreprises et accroître leurs exportations ainsi que pour cibler des entreprises internationales stratégiques susceptibles d'investir ici et de générer des emplois stables et bien rémunérés. La décision de confier à IQ la responsabilité de mettre en place une approche coordonnée permettra de bien orienter les efforts de tous les acteurs pour accroître l'efficacité du dispositif en place et maximiser les résultats », a ajouté Michel Leblanc.

« Enfin, la Chambre prend note de l'intention du gouvernement du Québec de réunir les conditions nécessaires pour faire du nouvel Investissement Québec un des organismes les plus performants à l'échelle internationale. Seul un organisme de première classe, doté de moyens conséquents, pourra contribuer à l'atteinte des objectifs ambitieux que s'est fixés le gouvernement. La Chambre réitère son engagement de travailler au succès de nos entreprises et de collaborer avec IQ à l'atteinte de ses objectifs », a conclu Michel Leblanc.

