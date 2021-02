Refonte du Programme d'aide à la voirie locale - Votre gouvernement répond positivement aux besoins des municipalités

QUÉBEC, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'aider les municipalités à entretenir leurs routes et de mieux répondre à leurs besoins, le gouvernement du Québec ajoute de nouvelles modalités au Programme d'aide à voirie locale (PAVL). Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en fait l'annonce aujourd'hui.

Les critères de sélection des demandes permettront une évaluation équitable des projets pour les volets Redressement, Accélération et Soutien. Auparavant, la sélection des projets pour les deux premiers volets s'effectuait selon le principe du premier arrivé, premier servi, ce qui ne sera plus le cas.

De plus, deux nouveaux volets sont ajoutés au PAVL. Le volet Rétablissement visera à faciliter la mise en place de mesures temporaires à la suite d'un événement fortuit sur une route. Le volet Soutien permettra, pour sa part, la réalisation de certains projets d'infrastructure qui ne cadraient dans aucun paramètre par le passé, et ce, toujours en ce qui a trait à l'amélioration de la chaussée et de la sécurité routière.

Citation

« Les modifications annoncées aujourd'hui démontrent une fois de plus l'importance que le gouvernement accorde à l'entretien et à la réfection des routes. Je tiens à saluer tout particulièrement le travail de mes collègues députés du caucus gouvernemental qui ont travaillé avec moi afin de permettre à leurs concitoyennes et concitoyens de profiter d'infrastructures plus sécuritaires et plus efficaces. Ensemble, nous sommes à l'écoute des municipalités, et la refonte de l'important Programme d'aide à la voirie locale en vue de l'adapter à leur réalité et à leurs besoins en est une nouvelle preuve. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le PAVL a pour objectif d'assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien du réseau routier local dont elles ont la responsabilité.

Les nouvelles modalités et les nouveaux volets du programme entreront en vigueur le 1 er avril prochain.

avril prochain. De plus, une nouvelle prestation électronique de services pour les volets Redressement et Accélération facilitera le travail des municipalités pour déposer des demandes et en faire le suivi en temps réel.

Des séances d'information sont prévues au cours du mois de février pour accompagner les municipalités.

