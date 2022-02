Refondation du système de santé québécois - La collaboration interprofessionnelle doit figurer en tête de liste

MONTRÉAL, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Récemment, le gouvernement du Québec a énoncé sa ferme intention de procéder à la refondation du système de santé québécois. Appuyant cette vision, mais surtout reconnaissant la nécessité d'agir, l'Ordre des chiropraticiens du Québec réitère son entière collaboration pour permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif. L'Ordre souligne que les chiropraticiens ont clairement démontré leur volonté de contribuer, notamment en répondant à l'appel pour la vaccination et le dépistage de la COVID-19 en pleine gestion de crise.

L'Ordre affirme également que ses professionnels améliorent l'accès à la première ligne de soins, notamment grâce à leur expertise et à leurs compétences reconnues à poser des diagnostics neuromusculosquelettiques. Ils sont en mesure de traiter rapidement des patients aux prises avec des troubles neuromusculosquelettiques, leur évitant ainsi de longues heures d'attente dans les urgences. Le principe du bon professionnel, au bon moment et au bon endroit, doit primer dans la refondation du système de santé.

« Ce principe du bon professionnel, au bon moment, au bon endroit a comme prémisse de base la collaboration interprofessionnelle et la valorisation de l'expertise de tous les intervenants de la santé et des services sociaux dans le but de mieux servir le public. Aujourd'hui, nous réitérons au gouvernement notre engagement à contribuer activement à la transformation de notre système de santé. De concert avec les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, les sexologues, les psychologues et tous les autres intervenants du système de la santé, les chiropraticiens peuvent et doivent jouer un rôle dans cette refondation où le patient est mis au cœur des préoccupations. Ce sera d'ailleurs la pierre angulaire du mémoire que l'Ordre présentera au gouvernement », a déclaré le Dr Jean-François Henry, chiropraticien et président de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.

Chaque année, un nombre important de Québécoises et de Québécois sont affectés par des problèmes neuromusculosquelettiques et des douleurs chroniques. Les soins chiropratiques ont démontré leur efficacité pour traiter ces douleurs et les chiropraticiens, détenteurs d'un doctorat de premier cycle et d'une formation universitaire unique en la matière, constituent la solution toute désignée pour traiter les personnes qui en sont affligées, avant qu'elles ne se tournent vers des ressources de première ligne déjà engorgée. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre qui touche également le système de santé québécois, il est primordial de mettre à contribution toutes les ressources disponibles, et les chiropraticiens le sont.

Une modernisation de la loi professionnelle attendue depuis près de 50 ans

Depuis plusieurs années, l'Ordre effectue des représentations auprès des décideurs publics afin de procéder à la modernisation de la Loi sur la chiropratique, dont l'adoption remonte à 1973. C'est donc dire que depuis près de 50 ans, la Loi n'a connu aucune révision, aucune mise à jour, aucune modernisation, malgré le fait que la profession, elle, a grandement évolué depuis toutes ces années. Avec un système de santé qui ne peut plus répondre à la demande, les chiropraticiens devraient être en mesure de jouer leur rôle à leur plein potentiel.

Dans un esprit de collaboration avec le gouvernement en place, l'Ordre a rédigé une proposition législative qui reflète toutes les avancées de la pratique des dernières années. Elle été soumise aux ministères concernés et à l'Office des professions du Québec afin d'alimenter les réflexions et démontrer la pertinence et la nécessité d'agir dès maintenant.

À propos de l'Ordre des chiropraticiens. L'Ordre des chiropraticiens du Québec est un ordre professionnel d'exercice exclusif constitué en vertu du Code des professions et qui regroupe près de 1400 docteurs en chiropratique dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'assurer la protection du public en veillant à la qualité et à l'excellence de l'exercice de la chiropratique et en soutenant le développement des compétences de ses membres. L'Ordre des chiropraticiens du Québec est un catalyseur dans le développement de partenariats novateurs mettant en valeur l'expertise des chiropraticiens en santé neuromusculosquelettique. »

