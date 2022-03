Refondation du réseau de la santé - La Coalition Priorité Cancer salue le plan ambitieux et attend impatiemment le début du chantier

QUÉBEC, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Coalition Priorité Cancer au Québec accueille avec enthousiasme le plan du ministre de la Santé et des Services sociaux pour la refondation du réseau de la santé au Québec. Le plan a le mérite de placer la barre très haute, notamment en visant une transformation majeure à compléter en moins de trois ans.

À la lumière des 50 mesures proposées par le ministre de la Santé, la Coalition souhaite toutefois mettre l'emphase sur certains éléments prioritaires pour améliorer les soins contre le cancer au Québec.

Les principes clés sur lesquels miser

Parmi l'impressionnante liste de mesures dévoilées, la Coalition retrouve certains principes qui apparaissent essentiels pour rebâtir la confiance du public envers le réseau et aider notre système à devenir plus résilient et à prendre systématiquement les meilleures décisions pour les patients :

Le développement d'une approche de soins de santé basés sur la valeur visant l'amélioration de la performance et les meilleurs résultats de santé pour le patient.

visant l'amélioration de la performance et les meilleurs résultats de santé pour le patient. Le développement d'une culture de transparence et de reddition de compte dans le réseau, appuyée sur l'utilisation des données de santé.

dans le réseau, appuyée sur l'utilisation des données de santé. La fin du paradigme de l'hospitalo-centrisme mettant à profit la première ligne et les services de proximité.

Ces trois principes jetteront les bases d'un système où chaque geste posé est optimal. Concrètement, on pourrait donc voir les soins de prévention prendre plus de place et être offerts par des professionnels œuvrant dans des établissements variés (cliniques ou communautaires), avec toujours la capacité d'accéder aux données du patient permettant d'évaluer l'efficacité des services rendus. Autrement dit, le réseau de la santé n'aurait plus pour mission d'offrir mécaniquement des soins, mais de générer de la santé dans la population.

Des objectifs pratiques pour la lutte contre le cancer

Cela dit, parmi l'ensemble des objectifs identifiés par cette « refondation », certains sont cruciaux et doivent impérativement être atteints d'ici trois ans, pour le bien des personnes atteintes de cancer. La Coalition appelle donc le gouvernement à prioriser l'atteinte de certaines mesures simples, mais cruciales :

Assurer le rattrapage des chirurgies oncologiques et des tests de dépistage du cancer;

Mettre en place un Tableau de bord complet, spécifique et transparent sur l'état du cancer au Québec;

Créer les canaux de communication efficients pour participer au partage des données sur le cancer avec le reste du Canada et l'international;

et l'international; Mettre à profit les données de santé des patients et assurer que celles-ci les suivent où qu'ils soient soignés, notamment en adoptant le projet de loi n°19.

Ces mesures précises sont les plus importantes à mettre en œuvre dans le cadre de la refonte pour améliorer concrètement la lutte contre le cancer au Québec.

Le projet d'une génération et l'importance de contribuer

Selon la Coalition, l'ambitieux projet de réforme du réseau de la santé a tout le potentiel de marquer le Québec durablement, au sortir de la pandémie. En matière de traitement du cancer, notamment, les deux dernières années une exacerbé de nombreuse problématique qui ont amené la situation à passer de difficile, à catastrophique. La Coalition appelle tous les intervenants de l'univers de la santé à se mobiliser et à contribuer à ce grand chantier collectif pour faire de ce projet une réussite.

Citation

« De tous les Québécois, les personnes touchées par le cancer sont celles qui attendent la refonte du système de santé avec le plus d'impatience, car elles sont celles qui savent le mieux à quel point cette transformation est nécessaire. Aujourd'hui, le ministre de la Santé et des Services sociaux place la barre très, très haute. Cela dit, la Coalition est enthousiasmée devant ce grand projet, et nous offrons au ministre toute notre collaboration dans la poursuite de cet ambitieux plan. »

-- Eva Villalba, directrice générale, Coalition Priorité Cancer

À propos de la Coalition Priorité Cancer au Québec

La Coalition Priorité Cancer au Québec (CPCQ) créé en 2001 pour donner une voix forte aux personnes touchées par le cancer, est un regroupement de plus de 65 OSBL représentant tous les types et phases du cancer, provenant de toutes les régions du Québec, souhaitant améliorer le système de santé au Québec pour le bien des personnes touchées par le cancer. Elle défend, notamment, les droits et les intérêts des patients, survivants et des proches aidants. Depuis plus de 20 ans, ses membres partagent la vision d'un Québec en meilleure santé et d'un système centré sur les patients, les survivants et les proches aidants.

