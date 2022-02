Refondation du réseau de la santé : La Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec offre sa collaboration au premier ministre en marge de la rentrée parlementaire

MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la rentrée parlementaire au Québec, qui a lieu ce mardi 1er février, la Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ) offre sa pleine collaboration au premier ministre, M. François Legault, relativement à son intention manifestée en point de presse de refonder le système de santé.

Rappelons que le premier ministre, M. François Legault, a annoncé en point de presse, le 25 janvier dernier, son intention de mettre en œuvre une refondation du système de santé québécois sur une trame de fond d'incitatifs au personnel de la santé, d'ajustements à l'encadrement des professionnels concernés et de décentralisation du réseau, jugée essentielle.

« En ce qui concerne la refondation du système de santé, il est vital d'inclure les paramédics dans tous les projets à venir, pour le bien du réseau, mais également pour le bien de tous ses usagers. Les paramédics ont d'ailleurs démontré à plusieurs reprises leur potentiel de collaboration, que cela soit dans leur travail quotidien ou encore dans le cadre de l'effort particulier pour désengorger les urgences en temps de pandémie.

À ce sujet, nous attendons toujours la consultation annoncée par le ministre Dubé à l'issue du Sommet sur le système préhospitalier d'urgence, qui se tenait en mai dernier, une ambition que nous avions d'ailleurs saluée. Ladite consultation visait l'adoption d'une politique québécoise sur le préhospitalier, la création d'un ordre professionnel des services préhospitaliers d'urgence, deux initiatives qui s'alignent par ailleurs aux objectifs du gouvernement de mieux intégrer les services préhospitaliers au réseau de la santé et des services sociaux, de désengorger les urgences au bénéfice des citoyens, de disposer des informations du terrain pour améliorer l'évaluation de la performance, la reddition de compte et l'imputabilité », indiquent Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette, porte-paroles de la CESPQ.

« Si la refondation du système de santé passe impérativement par la décentralisation du réseau, comme l'affirmait le premier ministre du Québec en point de presse le 25 janvier dernier, le futur des services préhospitaliers d'urgence devra l'être également. Nous attendons donc les prochaines annonces du gouvernement en ce sens avec impatience », ajoutent Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette.

Actuellement présentes dans plus de 10 régions administratives au Québec, avec près de 150 véhicules ambulanciers, plus de 1 400 employés, desservant plus de 2,5 millions de citoyens et 25 centres hospitaliers, répondant à plus de 140 000 affectations ambulancières sur le territoire, les entreprises membres de la CESPQ se sont réunies pour porter un message résolument tourné vers l'avenir.

