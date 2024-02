Réflexion collective sur l'encadrement de l'IA au Québec - LE CONSEIL DE L'INNOVATION DÉPOSE SON RAPPORT DE RECOMMANDATIONS : PRÊT POUR L'IA

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Conseil de l'Innovation du Québec pose un jalon important dans la réflexion collective sur l'encadrement de l'intelligence artificielle (IA) en déposant le rapport Prêt pour l'IA : Répondre au défi du développement et du déploiement responsables de l'IA au Québec. Sous la direction de l'Innovateur en chef du Québec, et en collaboration avec 15 coresponsables reconnus, le Conseil a rassemblé près de 250 experts, récolté plus de 420 contributions citoyennes ainsi que réuni près de 1500 personnes dans un Forum public pour échanger et développer des orientations pertinentes pour la société québécoise.

Le présent rapport est le fruit de ces travaux. Il contribue d'abord à mieux cerner les enjeux et les possibilités que soulève l'IA. Il avance une série de recommandations dont 12 principales appuyées par 25 complémentaires visant à assurer le développement et l'utilisation responsables de cette technologie au Québec autour de 5 grands axes : encadrer, anticiper, former, propulser et positionner.

Le rapport tient compte des préoccupations mondiales tout en étant authentique aux valeurs québécoises. Il souligne l'importance cruciale d'une approche centrée sur l'humain pour le développement de l'IA et insiste sur le besoin de créer des politiques qui encouragent l'innovation tout en protégeant proactivement les citoyens. Il cristallise une vision collective à la fois éthique, responsable et ambitieuse pour le futur de l'IA au Québec.

Plus globalement, le rapport constitue une invitation à un dialogue ouvert et continu sur l'IA, impliquant toutes les parties prenantes de la société. Le rapport souligne que l'avenir de l'IA doit être façonné par une large gamme de voix et de perspectives, assurant ainsi que la technologie bénéficie à toute la société québécoise.

Le Conseil espère que ce rapport servira de fondation pour un développement éthique, durable et responsable de l'IA, en harmonie avec les valeurs et les objectifs collectifs de la population québécoise. Les recommandations proposées veulent aussi servir de fondement au maintien du statut du Québec comme principal leader mondial en IA.

« L'IA doit être dotée d'une gouvernance digne de confiance si l'on veut en tirer rapidement tous les bénéfices pour notre société. Notre gouvernement pose les gestes nécessaires, avec les partenaires les plus crédibles dans le domaine, pour établir cette confiance. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je vous invite à lire attentivement ce rapport et à tenir compte de ses recommandations dans vos réflexions et vos actions à venir. L'IA est une technologie prometteuse pour notre société, mais elle nécessite une grande vigilance et un encadrement approprié. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'IA et les innovations majeures qui en découlent servent le bien commun, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux des individus. »

_ Sophie D'Amours, Rectrice de l'Université Laval et Présidente du Conseil de l'Innovation du Québec

« Je tiens à mettre en lumière l'extraordinaire contribution des leaders de tous les domaines de la société québécoise qui se sont impliqués dans cette réflexion collective sans précédent, ainsi que tous les citoyens qui ont répondu présents à l'appel à contributions publiques. Je salue le gouvernement du Québec pour sa démarche avant-gardiste et sa confiance dans notre intelligence collective au Québec. Le débat public sur l'IA franchit un jalon important. Notre but est de s'assurer que le Québec soit à l'avant-garde du développement et de l'usage responsable et éthique de l'IA, et que dans tous les domaines, au sein du gouvernement comme dans la société québécoise, nous puissions dire avec confiance : Prêt pour l'IA. »

- Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation

Une réflexion collective à grande échelle

Rappelons que les grands jalons de la démarche ouverte et inclusive de la Réflexion collective sur l'encadrement de l'IA se résument comme suit :

• Avril 2023. Le gouvernement québécois mandate le Conseil de l'innovation pour une réflexion collective visant l'encadrement de l'intelligence artificielle (IA).

• Mai 2023. Sous la direction de l'Innovateur en chef, Luc Sirois, et en collaboration avec 15 coresponsables reconnus, le Conseil réunit près de 250 experts pour examiner six grandes thématiques liées à l'IA.

• Juillet -- novembre 2023. Plus de 420 contributions ont été collectées du public et un forum public avec 1500 participants a été organisé pour discuter des orientations émergentes.

• Février 2024. Le rapport Prêt pour l'IA résultant de cette réflexion collective et des travaux est déposé. Il vise à définir les enjeux et les possibilités liés à l'IA au Québec et propose 12 recommandations prioritaires (RP) appuyées par 25 recommandations complémentaires (RC) pour assurer un développement et une utilisation responsables de l'IA.

À propos du Conseil de l'innovation du Québec

Le rôle du Conseil de l'innovation du Québec est d'abord de conseiller le gouvernement et autres acteurs sur les questions reliées aux écosystèmes d'innovation. L'équipe du Conseil participe à la promotion et au développement d'une culture d'innovation responsable en favorisant la mobilisation des leaders régionaux et sectoriels. Elle accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation en les aiguillant vers les ressources répondant à leurs besoins. Elle contribue aussi à documenter et à mesurer l'innovation sur le territoire québécois afin de pouvoir mieux comprendre les enjeux, orienter la prise de décision et assurer la mise en place de plans d'action pertinents à tous les niveaux. En savoir plus

