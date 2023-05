Référendum sur les pouvoirs en immigration : le Parti Québécois demande à François Legault de rendre des comptes

QUÉBEC, le 14 mai 2023 /CNW/ - Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, demande au premier ministre du Québec, François Legault, de rendre des comptes sur son affirmation faite en campagne électorale, à deux jours du vote, comme quoi il n'excluait pas de faire un référendum sectoriel sur l'obtention des pleins pouvoirs en matière d'immigration, dans l'éventualité où Ottawa continuait de refuser cette demande du gouvernement du Québec. Le premier ministre a affirmé qu'une telle démarche n'aurait cependant pas lieu « dans les six premiers mois ».

Ce délai étant maintenant expiré, le chef péquiste est d'avis que François Legault doit s'expliquer devant ses militants, puisque ces pouvoirs sont loin d'avoir été obtenus. « C'est François Legault qui a lancé cela en campagne, à deux jours du vote! Le délai qu'il a spécifiquement évoqué est dépassé et nous n'en avons jamais entendu parler depuis, il doit minimalement indiquer quand il tiendra un tel référendum s'il était réellement sincère à l'époque. Pour nous, au Parti Québécois, les déclarations lors d'une campagne électorale ont un sens. Nous respectons l'intelligence des électeurs et nous demandons à la CAQ d'en faire autant. On sait que le premier ministre a fait exactement le contraire de ce qu'il disait en campagne dans de nombreux dossiers comme le 3e lien, la langue et les seuils d'immigration. Mais lorsqu'on affirme devant nos propres militants en congrès que la ''Louisianisation'' nous guette si on n'obtient pas ces pouvoirs, il est nécessaire de leur faire un suivi lors du congrès suivant si on arrive les mains vides. Le Québec n'est pas proche d'avoir ces pouvoirs, que compte faire le premier ministre? Il ne peut pas faire comme si tout cela n'avait jamais existé, comme si cet épisode et ses propres déclarations ne comptaient plus », a déclaré le député de Camille-Laurin.

Paul St-Pierre Plamondon a tenu à rappeler la séquence des évènements liée aux déclarations du premier ministre concernant l'importance du rapatriement des pouvoirs en matière d'immigration.

En mai 2022, il demandait un « mandat fort » pour pouvoir rapatrier les pouvoirs en immigration.

Lors du congrès de la CAQ de mai 2022, François Legault a affirmé que le rapatriement des pouvoirs en matière d'immigration était une question « de survie pour la nation ».

Lors du même congrès, il en a rajouté en laissant entendre que le français allait reculer au Québec, comme en Louisiane, s'il n'obtenait pas tous les pouvoirs pour sélectionner son immigration. C'était la « Louisianisation ».

Le 1 er octobre 2022, à deux jours du vote, François Legault a affirmé qu'il n'excluait pas de faire un référendum sectoriel sur le rapatriement des pouvoirs en immigration, mais que cela n'aurait pas lieu dans les six premiers mois de son mandat.

octobre 2022, à deux jours du vote, François Legault a affirmé qu'il n'excluait pas de faire un référendum sectoriel sur le rapatriement des pouvoirs en immigration, mais que cela n'aurait pas lieu dans les six premiers mois de son mandat. Finalement, le premier ministre a obtenu un mandat fort, avec 90 députés, mais nous n'avons toujours pas les pleins pouvoirs en matière d'immigration.

Le cabinet du premier ministre et la ministre de l'Immigration ont reconnu qu'aucune démarche ou demande formelle n'avait été faite à ce sujet au gouvernement fédéral depuis la réélection de la CAQ en octobre 2022.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]