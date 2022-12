Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Un premier mois positif grâce à la collaboration des partenaires et des usagers de la route

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, dresse un bilan positif du premier mois depuis la mise en place des entraves majeures au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Rappelons que trois des six voies du tunnel sont fermées depuis le 31 octobre dernier, et le seront jusqu'en novembre 2025.

Gestion de la circulation

Une diminution du débit quotidien moyen a été observée dans le tunnel entre septembre 2022 et novembre 2022. Avant le début du projet de réfection majeure en juillet 2020, une moyenne de 120 000 usagers de la route empruntait le tunnel quotidiennement. En septembre 2022, juste avant le début des entraves majeures, on comptait 85 000 véhicules par jour, alors qu'aujourd'hui, on en dénombre 58 000. Ainsi, les mesures d'atténuation et la collaboration des usagers de la route ont permis de réduire de plus de 50 % le trafic automobile dans le tunnel.

En plus des mesures de gestion de circulation mises en place avant le début des entraves majeures, des ajustements ont été effectués dans le secteur du tunnel en fonction des observations sur le terrain. Ceux-ci améliorent la fluidité de la circulation et assurent une meilleure sécurité des usagers de la route. Nommons, notamment :

Le déplacement des camions sur la voie de gauche de l'autoroute 25 en direction sud;

La reprogrammation de feux de circulation sur le réseau municipal;

Des ajustements quant à la présence policière nécessaire sur le réseau municipal et autoroutier.

Augmentation de l'utilisation du transport collectif

Les mesures mises en place par le Ministère ont permis à plusieurs d'adopter le transport collectif. En effet, on note une augmentation de l'achalandage par rapport à la situation avant la mise en place des entraves majeures :

Dans les lignes de bus gratuites : 1319 déplacements en moyenne par jour en novembre, contre 533 pour une journée type avant le 31 octobre, ce qui représente une augmentation de 147 %;

Aux stations Radisson et Longueuil du métro : augmentation respective de 5,3 % et de 4,5 % en moyenne durant les quatre semaines de novembre comparativement à la même période avant les entraves;

et du métro : augmentation respective de 5,3 % et de 4,5 % en moyenne durant les quatre semaines de novembre comparativement à la même période avant les entraves; Aux trois stationnements incitatifs de la Rive-Sud qui ont fait l'objet d'agrandissements liés au projet de réfection majeure du tunnel : hausse du taux d'occupation de 27 % en moyenne par rapport à la semaine du 17 octobre;

La navette fluviale, dont le service prendra une pause hivernale à compter du 11 décembre, a enregistré 5338 déplacements au cours du mois de novembre, comparativement à 3967 déplacements en octobre, soit une augmentation de 34,6 %.

Bien que ces statistiques soient encourageantes, il reste encore une grande réserve de capacité, ce qui pousse le Ministère et ses partenaires à encourager de nouveau les citoyens à choisir le transport collectif, surtout à l'aube de l'hiver.

Travaux réalisés

Au cours des trente derniers jours, les équipes de l'entrepreneur responsable des travaux, Renouveau La Fontaine, ont amorcé des interventions préparatoires à la réfection des murs et de la voûte du tube en direction de la Rive-Sud, notamment l'enlèvement du béton délaminé à l'aide de marteaux hydrauliques ainsi que le démantèlement des chasse-roues. L'entrepreneur a également commencé la mobilisation des équipements qui serviront dès le printemps à la poursuite des travaux.

Citation

« Ce bilan démontre que le travail de nos équipes a porté fruit et que notre message à la population a été entendu. En 30 jours, nous avons vu que le transport collectif a gagné en popularité et c'est une excellente nouvelle. Je répète que les navettes d'autobus, le train et le métro offrent un service confortable et fiable, avec des temps de parcours beaucoup plus prévisibles qu'en voiture. Les efforts de chacun pour se déplacer autrement font une différence réelle sur le terrain. Je remercie encore une fois les usagers de la route, les entreprises ainsi que les élus de la région, qui ont fait preuve d'une excellente collaboration. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Les principaux travaux dans le tunnel consistent à effectuer une réfection structurale majeure, à moderniser les équipements d'exploitation, à réaménager les couloirs de services et à ajouter des protections contre l'incendie.

Aux travaux touchant le tunnel s'ajoutent la reconstruction des dalles de béton de l'autoroute 25 dans les deux directions, de part et d'autre du tunnel, entre la rue Sherbrooke et l'île Charron (total de 13 km de chaussée) et la réparation de structures de l'échangeur Souligny.

Liens connexes

Afin de planifier vos déplacements et de prendre connaissance des autres solutions de transport en fonction de votre itinéraire, consultez la page Web consacrée aux mesures d'atténuation en transport collectif et téléchargez l'application Chrono.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

Suivez toute l'actualité sur la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sur Twitter et Facebook.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 514 560-0244; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724