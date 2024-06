Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Révision de l'échéancier

MONTRÉAL, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce une révision de l'échéancier de la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. En raison d'interventions supplémentaires à réaliser sur les tours de ventilation et d'un retard dans l'exécution des travaux dans le premier tube de circulation, la fin du projet est reportée d'une année.

Selon ce nouvel échéancier, le changement de tube pour réaliser les travaux en direction nord se ferait au cours du printemps 2025, tandis que l'ouverture des deux tubes du tunnel aurait lieu vers l'automne 2026. Des travaux de parachèvement nécessitant des fermetures partielles seraient ensuite réalisés jusqu'en 2027.

La réfection des dalles de l'autoroute 25 et de l'échangeur Souligny respecte quant à elle les délais et devrait ainsi prendre fin à l'automne 2025.

État de situation

Le tunnel est une infrastructure unique et stratégique, qui en est à sa toute première réfection majeure en près de 60 ans. Les défis entourant ces travaux sont nombreux.

Différents éléments expliquent l'état d'avancement des travaux. Les inspections des tours de ventilation ont révélé que celles-ci étaient plus abîmées que ce qui était anticipé. Les interventions à réaliser s'avèrent donc différentes de celles qui étaient prévues. Le revêtement doit être totalement refait, ce qui inclut notamment la conception, la fabrication et l'installation de 128 panneaux mobiles et de 32 pièces composant les abat-vent. Des travaux doivent aussi être réalisés sur les structures des tours. L'ensemble des interventions sur les deux tours de ventilation du tube en direction sud doit être terminé pour effectuer le transfert de la circulation dans l'autre tube, la ventilation devant être opérationnelle pour des raisons de sécurité (incendie, congestion, etc.).

Dans le tube en direction sud, le retard d'exécution découle notamment du bris d'un équipement servant à bétonner la voûte du tunnel, qui a nécessité l'ajustement de tous les outils coffrants de façon préventive. La rareté de la main-d'œuvre spécialisée et les périodes d'arrêts de travaux en raison d'incidents (moisissures et monoxyde de carbone) ont également contribué aux retards.

Le Ministère est conscient que la durée prolongée des entraves aura des répercussions importantes sur les citoyens, les usagers de la route et les entreprises de la région métropolitaine de Montréal. Les travaux sont toutefois essentiels pour préserver ce lien de transport névralgique.

Les mesures d'atténuation en transport collectif seront maintenues pendant toute la durée des entraves majeures.

Faits saillants

Échéancier

Étape Échéancier initial Échéancier révisé Changement de tube Été 2024 Printemps 2025 Ouverture des deux tubes Novembre 2025 Automne 2026 Bétonnage des parois du terre-plein central central Fermeture partielle du tunnel (2 voies ouvertes par direction)

Fin 2026 ou 2027 Durée de 3 à 4 mois Parachèvement et aménagements paysagers 2026 2027 Autoroute 25 et échangeur Souligny Automne 2025 Automne 2025

Achalandage et transport collectif

Avant le début du projet de réfection majeure en juillet 2020, une moyenne de 120 000 véhicules empruntait le tunnel quotidiennement. Les débits de circulation sont relativement stables depuis le début des entraves majeures à l'automne 2022. En mai 2024, un peu plus de 61 000 véhicules empruntaient le tunnel chaque jour.

De novembre 2022 à avril 2024, près de 1 050 000 déplacements ont été effectués en semaine à bord des lignes d'autobus financées dans le cadre du projet.

Les navettes fluviales suivantes seront en service jusqu'au 27 octobre : la navette gratuite entre le quai municipal de Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive et celle reliant Varennes , Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

