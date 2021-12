Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Ouverture d'une nouvelle voie réservée

MONTRÉAL, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, M. Simon Jolin-Barrette, la ministre de la Culture et des Communications et députée de Montarville, Mme Nathalie Roy, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon, M. Lionel Carmant, ainsi que la députée de Verchères, Mme Suzanne Dansereau, soulignent l'ouverture d'une nouvelle voie réservée sur la rive sud de Montréal.

Cette nouvelle infrastructure est située le long de l'autoroute 20 en direction ouest (vers Montréal), entre le chemin du Fer-à-Cheval, à Sainte-Julie, et la route 132. Construite à droite des voies de circulation, la voie est accessible aux autobus, aux taxis ainsi qu'au covoiturage pour les véhicules ayant un minimum de trois occupants à bord.

Citations

« Cette voie réservée représente un grand pas en avant pour la bonification du transport collectif sur la rive sud et fournit la base d'une meilleure desserte pour les usagers actuels et futurs. Il s'agit également de l'une des multiples mesures élaborées en amont du vaste chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin d'atténuer les répercussions sur les usagers de la route, de faciliter la mobilité et de proposer des solutions aux automobilistes. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas

« Nous sommes heureux de constater la mise en œuvre de cette mesure attendue par les citoyennes et citoyens, qui ont vu cette année se déployer le chantier de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. La nouvelle voie réservée est maintenant ouverte et sera bientôt accompagnée de centaines de nouvelles places de stationnement incitatif ainsi que de tout nouveaux services de transport collectif, une occasion à saisir pour les conducteurs circulant dans le tunnel et les environs. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et députée de Montarville

« La mise en place d'une nouvelle voie réservée est le résultat d'une concertation entre le gouvernement, les organismes de transport collectif et le milieu; une meilleure façon de penser les projets routiers. Les transports collectifs sont des incontournables d'un avenir plus responsable et plus durable, et nous ne pouvons qu'être fiers de cet ajout au réseau existant. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et député de Taillon

« L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement du gouvernement à bonifier l'offre faite aux citoyennes et citoyens pour améliorer leur quotidien. Alors que beaucoup de gens amorcent un retour au travail en personne, ils auront l'agréable surprise de constater que plus d'options s'offriront bientôt à eux pour leurs déplacements s'ils choisissent le transport collectif. »

Suzanne Dansereau, députée de Verchères

Faits saillants

Cette voie réservée fait partie des mesures d'atténuation prévues dans le cadre de la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin de limiter les répercussions des travaux.

Cette ouverture s'inscrit dans une mise en service progressive des nouvelles mesures de transport collectif. En effet, depuis le début du mois de novembre, la desserte de la ligne d'autobus 61 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) a été bonifiée et de nouveaux services de taxis collectifs sont maintenant offerts (T89, T92 et T93).

(RTL) a été bonifiée et de nouveaux services de taxis collectifs sont maintenant offerts (T89, T92 et T93). En raison des travaux en cours dans l'axe de l'autoroute 20, la voie réservée est interrompue sur un court tronçon dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 20 et 30. Ce segment devrait être ouvert d'ici la fin de l'année.

Au cours du mois de décembre, il est prévu de déployer davantage l'offre supplémentaire de services de transport collectif planifiée en collaboration avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), exo, le RTL et la Société de transport de Montréal (STM). Plus de détails à ce sujet seront bientôt fournis aux usagers de la route.

Liens connexes

Pour plus d'informations en ce qui a trait à la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, consultez le site Web consacré au projet et la page portant sur les mesures d'atténuation.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Elisabeth Gosselin-Bienvenue, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, Tél. : 418 643-4210; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Tél. : 418 380-2310; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Tél. : 418 446-5911; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724