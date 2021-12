Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermetures de nuit du tunnel du 15 au 18 décembre

MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des fermetures de nuit seront mises en place dans le secteur de l'autoroute 25 et du tunnel du 15 au 18 décembre. Ces entraves sont requises afin de procéder au bétonnage des poutres paralumes.

Des conditions de circulation difficiles sont à prévoir. Les usagers sont invités à éviter le secteur du tunnel si possible et à utiliser d'autres traversées pour circuler entre la Rive-Sud et Montréal, notamment le pont Jacques-Cartier.