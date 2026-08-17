Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermetures de l'avenue Souligny en direction ouest à compter du 21 août

MONTRÉAL, le 17 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'avenue Souligny sera fermée, en direction ouest, entre la rue Honoré-Beaugrand et la sortie n° 4 de l'autoroute 25 en direction sud, du 21 au 27 août, puis du 28 au 31 août. Ces entraves sont requises pour construire un îlot séparateur en béton, entre l'avenue Souligny et l'autoroute 25. Des travaux d'entretien sur le réseau de drainage seront effectués en parallèle.

Fermetures de l’avenue Souligny en direction ouest à compter du 21 août. L’autoroute 20 en direction ouest sera fermée à la hauteur de Boucherville durant la fin de semaine du 21 au 24 août.

À titre de rappel, l'autoroute 20 en direction ouest sera fermée à la hauteur de Boucherville durant la fin de semaine du 21 au 24 août. Cette entrave est requise afin de poursuivre le remplacement des joints du pont d'étagement au-dessus du boulevard De Montarville.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera ouvert durant la semaine du 17 août, ainsi que la fin de semaine du 21 au 24 août.

Entraves et gestion de la circulation

Avenue Souligny en direction ouest

Fermeture complète de l'avenue Souligny en direction ouest, entre la rue Honoré-Beaugrand et la sortie n° 4 de l'autoroute 25 en direction sud, du vendredi 21 août, à 23 h, au jeudi 27 août, à 5 h et du vendredi 28 août, à 23 h, au lundi 31 août, à 5 h . Un détour sera mis en place par les rues Honoré-Beaugrand, Hochelaga et Dickson. Une présence policière est prévue dans le secteur afin de faciliter la circulation. L'entrave sera levée à l'occasion de la rentrée scolaire dans le secteur, soit du jeudi matin au vendredi soir.

. Fermeture complète de la sortie n° 4 (Montréal (centre-ville), pont Jacques-Cartier) de l'autoroute 25 en direction sud, du vendredi 21 août, à 22 h 30, au samedi 22 août, à 8 h .

. Un détour sera mis en place par la sortie n° 3 (Montréal, (centre-ville), rue Notre-Dame, rue Hochelaga et la rue Notre-Dame).

Autoroute 20 en direction ouest

Fermeture complète de l'autoroute 20 en direction ouest entre la sortie n° 95 (boulevard De Montarville) et l'entrée en provenance du boulevard De Montarville, du vendredi 21 août, à 23 h, au lundi 24 août, à 5 h.

Fermeture du boulevard De Montarville en direction sud, entre le chemin de Touraine et l'entrée de l'autoroute 20 en direction ouest, du vendredi 21 août, à 22 h 30, au lundi 24 août, à 5 h . Une voie sera ouverte, entre la rue Ampère et le chemin de Touraine, pour permettre d'accéder aux commerces. Un détour sera mis en place par la rue Ampère et le boulevard de Mortagne pour accéder à l'autoroute 20 dans les deux directions. Le boulevard De Montarville en direction nord demeurera ouvert.

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Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

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