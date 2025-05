Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermetures complètes de nuit du tunnel durant la semaine du 26 mai

MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des fermetures complètes de l'autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, seront mises en place durant les nuits du 26 au 27 mai et du 1er au 2 juin. Ces entraves sont requises afin d'effectuer des interventions liées aux systèmes électriques et de communication du tunnel. Des fermetures de nuit sont également prévues durant la semaine dans le secteur de l'autoroute 25 et sur la route 132 en direction est pour effectuer des travaux d'entretien.

