Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture partielle de l'autoroute 25 - Fin de semaine du 18 au 21 juin

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que l'autoroute 25 sera partiellement fermée en direction nord durant la fin de semaine du 18 au 21 juin. Ces entraves sont requises pour permettre la mise en place des chemins de déviation sur l'autoroute 25.

Entraves et gestion de la circulation

Du vendredi 18 juin au lundi 21 juin

Fermeture partielle (1 voie ouverte sur 3) de l'autoroute 25 en direction nord à la hauteur de la rue Sherbrooke , de vendredi 22 h 30 jusqu'à lundi 5 h

, Fermeture complète des bretelles menant de l'avenue Souligny en direction est à l'avenue Souligny en direction est et à l'autoroute 25 en direction nord, de vendredi 21 h 30 jusqu'à lundi 5 h

Les usagers seront dirigés vers l'autoroute 25 en direction sud et la sortie n° 3 - Rue Notre-Dame, où il sera ensuite possible d'emprunter l'autoroute 25 en direction nord ou de s'acheminer vers l'avenue Souligny via la rue Honoré-Beaugrand.

Fermeture complète de la sortie n° 5 - Rte 138 / Rue Sherbrooke / Boul. Y.-Prévost de l'autoroute 25 en direction nord, de vendredi 21 h 30 jusqu'à lundi 5 h

Le détour se fera via la sortie n° 7 - Boul. W.-Pelletier / Boulevard de Châteauneuf, puis la voie de desserte en direction nord jusqu'au virage en u à la hauteur de l'échangeur Anjou, où les usagers pourront revenir en direction sud via la voie de desserte.

Faits saillants :

Des fermetures similaires sont prévues au début du mois de juillet afin de poursuivre ces travaux.

Les principales interventions prévues en 2021 consistent à mettre en place les mesures d'atténuation en transport collectif dans l'axe des autoroutes 20 et 25.

La période d'entraves majeures, qui aura des répercussions importantes sur la circulation, est prévue à compter du printemps 2022.

Pour plus d'information sur les travaux à venir en ce qui a trait à la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, consultez la page Web consacrée au projet au www.transports.gouv.qc.ca/lafontaine.

