Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel en direction de la Rive-Sud du 8 au 11 juillet

MONTRÉAL, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'une fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, ainsi que des fermetures dans l'échangeur des autoroutes 20 et 30 seront mises en place durant la fin de semaine du 8 juillet. Celles-ci sont notamment requises afin de réaliser la démolition de la chape de béton de la voie de droite du tunnel et de poursuivre les travaux en lien avec la construction de portiques de signalisation dans l'échangeur des autoroutes 20 et 30.