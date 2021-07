Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Entraves de fin de semaine et de nuit sur l'autoroute 25 et aux abords de l'autoroute 20

MONTRÉAL, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des fermetures de nuit de l'autoroute 25 à la hauteur de la rue Sherbrooke seront requises pour préparer la démolition de la glissière centrale. De plus, la fermeture d'une entrée et d'une sortie de l'autoroute 20 à Boucherville sera nécessaire pour la réalisation de travaux de drainage. Des travaux de réparation du pont d'étagement du boulevard de Montarville entraîneront aussi des fermetures dans le secteur pour une période de plus d'un mois.

Montréal

Du 23 au 28 juillet

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction sud entre la sortie n° 5 - Rte 138 / Rue Hochelaga / Rue Sherbrooke et l'entrée en provenance de l'avenue Souligny

et l'entrée en provenance de l'avenue Souligny de vendredi 23 h à samedi 7 h 30



de dimanche 23 h à lundi 5 h



de lundi 21 h 30 à mardi 5 h



de mardi 21 h 30 à mercredi 5 h

Rive-Sud

À compter du 23 juillet

Fermeture de la sortie n° 92 - Boul. de Mortagne de l'autoroute 20 en direction ouest, de vendredi 21 h 30 jusqu'à lundi 5 h





de l'autoroute 20 en direction ouest, Fermeture de l'accès à l'autoroute 20 en direction ouest à la hauteur du boulevard de Mortagne, de vendredi 21 h 30 jusqu'à lundi 5 h





Fermetures du tronçon du boulevard de Montarville en direction ouest situé sous l'autoroute 20.

Fermeture complète de vendredi 21 h 30 à samedi 5 h



Fermeture partielle (1 voie fermée sur 2) le reste de la fin de semaine, de samedi 5 h à lundi 5 h





Fermetures complètes de nuit du tronçon du boulevard de Montarville en direction est situé sous l'autoroute 20. Ces entraves seront réalisées de nuit, de 22 h à 5 h, pendant une période d'environ 5 semaines à compter du lundi 26 juillet

Des chemins de détours seront mis en place pour orienter les usagers de la route.

Faits saillants

Les principales interventions prévues en 2021 consistent à mettre en place les mesures d'atténuation en transport collectif dans l'axe des autoroutes 20 et 25.

La période d'entraves majeures, qui entraînera notamment des entraves de longue durée dans le tunnel, est prévue à compter du printemps 2022.

Liens connexes

Pour plus d'information sur les travaux à venir en ce qui a trait à la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, consultez le nouveau site Web consacré au projet au www.lafontaine.gouv.qc.ca.

Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/