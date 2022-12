Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - En mode solution : bonifications des mesures d'atténuation en transport collectif

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) confirment d'autres bonifications afin d'encourager davantage les citoyens à choisir le mode de transport collectif dans le contexte des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Nouvelle navette services santé

À la demande de la ministre Guilbault, la Société de transport de Montréal (STM) mettra en service la ligne 811 - Navette services santé. Avec des départs toutes les 20 minutes aux heures de pointe en partance du terminus Radisson, elle desservira les stations de métro Cadillac, Langelier et Assomption, avant de continuer sa route vers l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Institut de cardiologie de Montréal, le Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine, l'hôpital Santa Cabrini, ainsi que le CHSLD polonais Marie-Curie-Sklodowska, les CHSLD Marie-Rollet et Dante, en plus de desservir la Polyclinique Cabrini et le Centre d'hébergement de la Maison-Saint-Joseph. Cette nouvelle navette sera complémentaire à la ligne RTL-462 en offrant une liaison rapide et fréquente au personnel du réseau de la santé.

De plus, dès le 12 décembre, la navette gratuite RTL-462, qui offre trois départs par période de pointe à partir des stationnements incitatifs de Touraine et de Mortagne, prolongera son parcours de manière à desservir, en plus de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'Institut de cardiologie de Montréal, le Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine, l'hôpital Santa Cabrini, ainsi que le CHSLD polonais Marie-Curie-Sklodowska, les CHSLD Marie-Rollet et Dante.

Ces nouveautés visent à améliorer le service en matière de transport collectif au bénéfice des milliers de travailleurs des établissements de soins.

Ajout d'un départ matinal sur la ligne 461

Dès le 12 décembre, un départ sera ajouté sur la ligne 461 en partance de la Rive-Sud. Ainsi, du lundi au vendredi, il sera possible d'emprunter la navette dès 4 h 40 au stationnement incitatif de Touraine, et dès 4 h 47 à celui de Mortagne, pour une arrivée prévue au terminus Radisson à 4 h 58.

Ajout de départs sur la ligne exo-520

À partir du 9 janvier 2023, la fréquence de la ligne exo-520 sera augmentée de façon à desservir les stationnements incitatifs de Belœil, Sainte-Julie et Radisson toutes les 20 minutes durant les heures de pointe (actuellement, les départs sont toutes les 30 minutes).

Il est à noter que la remise de deux titres gratuits aux usagers des navettes exo-520, exo-532, RTL-61, RTL-461 et RTL-462 se poursuit jusqu'au 18 décembre. Les citoyens sont invités à consulter les sites Web des sociétés de transport pour connaître l'horaire des services durant le temps des fêtes.

Heures allongées des voies réservées sur la rue Sherbrooke Est

Afin de maintenir un niveau de performance attractif, la STM a prolongé les heures d'opération des voies réservées sur la rue Sherbrooke Est entre l'avenue Haig et la rue Beaudry en direction ouest, et entre les rues Parthenais et Arcand en direction est. Auparavant en vigueur uniquement aux heures de pointe, les voies réservées, qui s'étendent sur onze kilomètres dans chaque direction, sont maintenant en service entre 6 h et 20 h du lundi au vendredi.

Projet pilote de covoiturage

L'ARTM amorcera dès le 14 décembre prochain une première phase de tests en lien avec un projet pilote de covoiturage développé à la demande du Ministère. Ces tests permettront notamment de confirmer la date de lancement au grand public de l'application et du site Web Covoiturage ARTM. Les usagers pourront alors bénéficier d'une plateforme facilitant le jumelage conducteur-passagers. Le projet pilote prévoit une rémunération pour les conducteurs, qui est bonifiée lorsqu'ils effectuent du covoiturage sur l'un des quatre liens entre Montréal et la Rive-Sud, soit le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et les ponts Jacques-Cartier, Samuel-De Champlain ou Victoria. Tous les détails seront annoncés avant le déploiement au grand public.

« Je salue et remercie les usagers de la route, les entreprises et les élus de la région pour leur collaboration dans le contexte des travaux dans le tunnel. Il est impressionnant de constater à quel point l'achalandage dans l'axe du tunnel a diminué au cours des dernières semaines. C'est la preuve qu'en utilisant le transport collectif et en adaptant ses déplacements, il est possible de relever ce grand défi de mobilité. Je suis également persuadée que les bonifications que nous annonçons aujourd'hui répondront aux besoins exprimés, notamment par les travailleurs de la santé, et que ces mesures convaincront de nouveaux adeptes du transport collectif. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Afin de planifier vos déplacements et de prendre connaissance des autres solutions de transport en fonction de votre itinéraire, consultez la page Web consacrée aux mesures d'atténuation en transport collectif et téléchargez l'application Chrono.

