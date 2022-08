Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Des mouvements de circulation sécurisés sur la route 132 pour faciliter la circulation dans le secteur du tunnel

MONTRÉAL, le 10 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'une nouvelle configuration des voies sur la route 132 en direction est sera mise en place à compter du 15 août afin de faciliter l'accès au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Nouvelle configuration des voies R-132 en direction est (Groupe CNW/Ministère des Transports) Fermeture R-132 en direction est (Groupe CNW/Ministère des Transports)

L'intervention consiste à séparer les corridors de circulation par des glissières en béton selon la destination souhaitée. En plus d'accroître la sécurité des usagers de la route, cette mesure aura pour effet d'améliorer la fluidité dans le secteur. En effet, la canalisation des mouvements de circulation empêchera les changements de voies de dernière minute générant de la congestion aux abords de l'échangeur des autoroutes 20 et 25 et de la route 132. Les usagers sur la route 132 en direction est devront donc emprunter le corridor correspondant à leur itinéraire dès qu'ils auront franchi le secteur du boulevard Roland-Therrien, soit :

une voie permettant de poursuivre sur la route 132 en direction est;

deux voies permettant d'accéder au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et à l'autoroute 25 en direction nord;

et à l'autoroute 25 en direction nord; une voie permettant d'accéder à l'autoroute 20 (Jean-Lesage) en direction est.

Des entraves sont requises au cours des prochains jours afin de mettre en place la nouvelle configuration des voies.

Fermetures de fin de semaine - 12 au 15 août

Fermeture complète de la route 132 en direction est entre la sortie n°82 - Boul. Taschereau / Pont Jacques-Cartier / Montréal et l'entrée en provenance de l'autoroute 20 de vendredi 23 h à lundi 5 h .

et l'entrée en provenance de l'autoroute 20 de . Les bretelles de ce tronçon seront fermées dès 22 h.



Les usagers sont invités à emprunter des chemins alternatifs pour accéder au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine , notamment les autoroutes 10, 30 et 20.

, notamment les autoroutes 10, 30 et 20.

Le chemin de détour empruntera le boulevard Taschereau en direction ouest, la route 112 en direction est, l'autoroute 30 en direction est et l'autoroute 20 en direction ouest.

Fermetures de nuit - 10 au 12 août

· Fermeture partielle de deux voies sur trois entre la sortie n°85 - Boulevard Roland-Therrien et l'entrée en provenance de l'autoroute 20, du mercredi au vendredi entre 23 h et 5 h.

À noter qu'à compter du lundi 15 août :

La route 132 en direction est ne sera plus accessible à partir de l'entrée en provenance du boulevard Roland-Therrien. Les usagers seront invités à y accéder à partir de l'entrée en provenance de la rue Saint-Charles , à partir de l'entrée en provenance du boulevard Marie-Victorin, ou en utilisant l'échangeur du boulevard de Mortagne et la sortie 90 de l'autoroute 20 ouest.

, à partir de l'entrée en provenance du boulevard Marie-Victorin, ou en utilisant l'échangeur du boulevard de Mortagne et la sortie 90 de l'autoroute 20 ouest. La vitesse sur la route 132 en direction est sera réduite à 80 km/h à l'approche du secteur du boulevard Roland-Therrien.

Ces entraves peuvent être modifiées, devancées, repoussées ou annulées, consultez le quebec511.info avant vos déplacements.

Rappel - Des entraves majeures dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sont planifiées à partir de novembre 2022. Les usagers de la route sont invités dès maintenant à changer leurs habitudes de déplacement.

Liens connexes

Pour plus d'information, en ce qui a trait à la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et aux mesures d'atténuation, consultez les pages Web consacrées au projet.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724