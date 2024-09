MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent sera rouvert à la circulation dans la nuit du du 6 au 7 septembre 2024. Les travaux de réfection du pont d'étagement de la rue Saint-Urbain débuteront, quant à eux, dans la nuit du 8 au 9 septembre et se poursuivront jusqu'à la fin 2026. Ainsi, le segment de la rue Saint-Urbain situé entre l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine sera complètement fermé à la circulation durant cette période. Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger.

Réouverture du pont d’étagement du boulevard Saint-Laurent et fermeture de celui de la rue Saint-Urbain à partir de la fin de semaine du 6 septembre 2024 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Gestion de la circulation

Durant la nuit du 6 au 7 septembre

Ouverture du pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent, entre l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine .

Durant la nuit du 8 au 9 septembre jusqu'à la fin 2026

Fermeture du pont d'étagement de la rue Saint-Urbain et de la piste cyclable, entre l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine . Détour par la rue De Bleury (Place Jean-Paul Riopelle) en direction sud. Détour par le boulevard Saint-Laurent en direction nord.

et de la piste cyclable, entre l'avenue Viger et la rue . Le corridor piétonnier sera maintenu sur la rue Saint-Urbain . L'entrée de la station de métro Place-d'Armes et du Palais des congrès de Montréal sera accessible en tout temps. La piste cyclable sera toutefois fermée. Un détour via la rue De Bleury sera mis en place.

Des entraves partielles ou complètes de longue durée sur l'avenue Viger, sur la rue Saint-Antoine ainsi que sur la route 136 s'ajouteront en cours de travaux, de même que la fermeture de l'entrée de la route 136 en direction est en provenance du boulevard Robert-Bourassa. Des communications seront faites au moment opportun pour aviser les usagers de la route.

Nature des travaux

Les interventions au pont d'étagement du boulevard Saint-Urbain sont similaires à celles réalisées au pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent. Afin d'assurer la pérennité de la structure, les équipes procèderont:

au remplacement du tablier du pont sur toute sa longueur;

à la réparation des unités de fondations du pont, c'est-à-dire les culées et la pile;

à la reconstruction du réseau de services publics se trouvant sous le pont.

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724