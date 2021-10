Réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger - Le gouvernement du Québec lance deux nouveaux appels d'offres

MONTRÉAL, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent la publication de deux nouveaux appels d'offres afin que se poursuive la réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger.

Le premier mandat à octroyer vise la réparation des ponts d'étagement Saint-Urbain et Saint-Laurent, situés au-dessus d'une extrémité du tunnel Ville-Marie. Les tabliers de ces deux importants ponts devront être remplacés sur toute leur longueur. Le deuxième contrat permettra, quant à lui, d'amorcer notamment les travaux préparatoires pour la conversion de l'alimentation électrique de 12 à 25 kilovolts. Ces travaux sont essentiels afin d'assurer la conformité aux nouvelles exigences d'Hydro-Québec.

Citations

« La réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger représente bien la volonté de votre gouvernement d'accorder une grande importance au maintien des infrastructures de transport. Il est incontournable d'assurer leur pérennité afin de garantir les déplacements des Québécoises et des Québécois et de maintenir une économie prospère. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En tant que gouvernement, il est de notre responsabilité de préserver ces tunnels situés dans l'axe de l'autoroute Ville-Marie, au cœur du centre-ville de Montréal. Ils jouent un rôle crucial dans le transport des personnes et des marchandises sur le réseau autoroutier stratégique du Grand Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La date du début des travaux de réparation des ponts d'étagement Saint-Urbain et Saint-Laurent de même que la nature des entraves seront précisées à la suite de l'octroi du contrat de construction. Les deux ponts d'étagement ne seront toutefois pas entravés en même temps afin que les répercussions dans le secteur soient limitées.

et de même que la nature des entraves seront précisées à la suite de l'octroi du contrat de construction. Les deux ponts d'étagement ne seront toutefois pas entravés en même temps afin que les répercussions dans le secteur soient limitées. Compte tenu de l'ampleur de la réfection des tunnels Ville-Marie et Viger et de sa complexité, six lots de construction sont prévus, chacun faisant l'objet de plusieurs contrats afin que l'enchaînement des interventions soit optimisé.

et Viger et de sa complexité, six lots de construction sont prévus, chacun faisant l'objet de plusieurs contrats afin que l'enchaînement des interventions soit optimisé. Le premier lot de travaux a été scindé en quatre sous-lots et a débuté durant l'année 2020. Les interventions en cours consistent à réaliser la réfection complète des tunnels de la sortie pour les rues de la Montagne et Saint-Jacques , en direction est, et à remplacer les 37 ventilateurs d'extraction.

, en direction est, et à remplacer les 37 ventilateurs d'extraction. Le projet de réfection majeure, d'un peu plus de 2 G$, a débuté en 2020 et s'échelonnera sur une dizaine d'années afin que les répercussions sur la mobilité soient limitées et que la circulation dans les tunnels soit maintenue.

s'échelonnera sur une dizaine d'années afin que les répercussions sur la mobilité soient limitées et que la circulation dans les tunnels soit maintenue. Près de la moitié des travaux se dérouleront en marge des voies de circulation et ne seront pas visibles pour les usagers de la route.

Le projet de réfection majeure des tunnels concerne :

9 tubes de circulation;



10 ponts d'étagement;



29 murs de soutènement;



9 tours de ventilation;



10 kilomètres de chaussée.

Liens connexes

Visionnez la vidéo Lumière sur les tunnels pour en apprendre davantage sur les composants des tunnels.

Visitez la page Web du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 670-6413; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724