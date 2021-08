Réfection majeure de l'autoroute Métropolitaine - Publication de l'appel d'offres pour la réalisation des plans et devis du secteur ouest

MONTRÉAL, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports annonce le lancement de l'appel d'offres pour la réalisation des plans et devis du secteur ouest du projet de réfection majeure de l'autoroute Métropolitaine. Le secteur ouest est situé entre l'autoroute 520 et le boulevard Saint-Laurent.

Le Ministère rappelle que l'autoroute doit faire l'objet d'une importante réfection entre l'autoroute 520 et le boulevard Provencher pour que sa pérennité soit assurée. Les interventions permettront d'exploiter ce tronçon sans autre intervention majeure pour une période d'environ 25 ans. Étant donné l'étendue du projet, les travaux ont été divisés en deux secteurs, soit est et ouest. En parallèle, le Ministère poursuit la préparation des plans et devis du secteur est, compris entre les boulevards Saint-Laurent et Provencher.

La réfection majeure de l'autoroute Métropolitaine est un important projet de maintien d'actifs. Il s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour assurer le bon état des infrastructures publiques, et 23,5 milliards de dollars sont prévus pour ce projet au Plan québécois des infrastructures 2021-2031.

Faits saillants

Le secteur ouest du projet de réfection s'étend sur 6,2 km entre l'autoroute 520 et le boulevard Saint-Laurent , représente une superficie de 127 000 m 2 de tablier et compte 18 structures.

, représente une superficie de 127 000 m de tablier et compte 18 structures. Le Ministère finalise les études qui permettront de définir les interventions à réaliser dans ce secteur.

L'appel d'offres sera publié aujourd'hui sur le site du système électronique d'appel d'offres (SEAO) du gouvernement du Québec.

Les riverains de l'autoroute ainsi que les usagers des axes routiers, piétonniers et cyclables situés sous la section surélevée du secteur est de l'autoroute sont invités à participer à la consultation publique en cours jusqu'au 13 août. Le Ministère souhaite recueillir leurs préoccupations et leurs suggestions concernant les travaux à venir. Ces informations seront utiles pour poursuivre la préparation du projet.

D'ici à la réfection majeure, le Ministère effectue les travaux requis pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle de l'infrastructure.

Pour participer à la consultation publique portant sur le secteur est, visitez le site Web de Consultation Québec.

Pour plus d'information sur les travaux actuels et ceux à venir sur l'autoroute Métropolitaine, consultez la page Web à ce sujet sur le site du Ministère.

