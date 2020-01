Réfection majeure de l'autoroute Métropolitaine - Publication de l'appel d'offres pour la réalisation des plans et devis du secteur Est

Les travaux consisteront principalement en la reconstruction des glissières et du côté extérieur des dalles, la réparation du dessus et du dessous des dalles, des colonnes et des chevêtres. Le Ministère procédera aussi à la modernisation des systèmes de drainage et au remplacement des joints de dilatation du tablier, des systèmes d'éclairage et des systèmes de transport intelligents.