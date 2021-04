Réfection majeure de l'autoroute Métropolitaine - Entraves de nuit sur l'autoroute Métropolitaine à compter du 18 avril

MONTRÉAL, le 15 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des entraves de nuit seront mises en place sur l'autoroute Métropolitaine entre les boulevards Saint-Laurent et Provencher à compter du 18 avril pour environ trois semaines. Ces fermetures sont requises pour effectuer des relevés d'arpentage. Les informations recueillies permettront de poursuivre la réalisation des plans et devis du secteur Est du projet de réfection majeure de l'autoroute Métropolitaine.

L'arpentage sera réalisé par tronçon et les fermetures seront coordonnées avec les autres chantiers limitrophes, incluant les travaux d'asphaltage de l'autoroute Métropolitaine qui reprendront ce printemps.

Entraves et gestion de la circulation

Fermetures complètes de nuit d'un segment de l'autoroute Métropolitaine à la fois, entre les boulevards Saint-Laurent et Provencher, dans l'une ou l'autre des directions. Les travaux seront réalisés selon un horaire du dimanche au jeudi, à compter de 23 h jusqu'à 5 h le lendemain.

et Provencher, dans l'une ou l'autre des directions. Les travaux seront réalisés selon un horaire du dimanche au jeudi, à compter de 23 h jusqu'à 5 h le lendemain. Un détour balisé invitera les usagers de la route à emprunter les voies de desserte.

Le contexte actuel de la COVID-19 a provoqué une baisse importante des débits de circulation. Le Ministère pourrait devancer le début fermetures complètes de tronçons de l'autoroute 40. Un suivi sera effectué, et des ajustements seront réalisés aux horaires si nécessaire.

Des fermetures de nuit des voies de desserte et de bretelles d'entrée et de sorties ainsi que des voies transversales de l'autoroute 40 seront aussi requises. Les voies rapides et les voies de desserte ne seront toutefois pas fermées complètement en simultané. Les détails de ces fermetures seront affichés sur le site Québec511.info.

Faits saillants :

Le secteur Est correspond à la partie surélevée de l'autoroute Métropolitaine située entre les boulevards Saint-Laurent et Provencher et s'étend sur 5,2 km. Le tronçon représente une superficie de 160 000 m 2 de tablier et compte 32 structures.

et Provencher et s'étend sur 5,2 km. Le tronçon représente une superficie de 160 de tablier et compte 32 structures. La préparation des plans et devis est en cours.

D'ici à la réalisation de la réfection majeure, le Ministère effectue les travaux requis pour assurer la sécurité de l'infrastructure. Ainsi, des travaux de réparation et d'asphaltage de la chaussée de l'autoroute ainsi que des bretelles d'entrée et de sortie ont été amorcés et s'échelonneront jusqu'à la fin de 2021.

Liens connexes

Pour plus d'information sur les travaux actuels et à venir sur l'autoroute Métropolitaine, consultez la page Web sur le site du Ministère.

Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias : Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca