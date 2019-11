Réfection et élargissement du pont Rivest - Le gouvernement du Québec et la Ville de Repentigny signent une entente

REPENTIGNY, QC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ont annoncé, en compagnie de la députée de Repentigny, Mme Lise Lavallée, et de la mairesse de Repentigny et préfète de la MRC de L'Assomption, Mme Chantal Deschamps, la signature d'une entente pour la réfection et l'élargissement du pont Rivest à Repentigny.

En plus d'assurer la pérennité de l'infrastructure, ce projet permettra d'améliorer la fluidité de la circulation et d'encourager la mobilité active, grâce à l'ajout de voies de circulation et d'une piste multifonctionnelle. Situé au-dessus de la rivière L'Assomption dans l'axe du boulevard Brien, le pont Rivest accueille quotidiennement 30 000 véhicules.

Citations

« La région a connu une forte croissance démographique au cours des dernières années. En raison de son caractère stratégique, il est important que le pont Rivest puisse répondre aux besoins de mobilité de la population. L'élargissement de ce pont est donc une excellente nouvelle. Je veux remercier tous les partenaires engagés dans ce beau projet qui va nous permettre d'être mieux outillés pour soutenir le développement économique et la vitalité de notre région dans les prochaines années. Il s'agissait d'un de mes engagements et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour l'annoncer! »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Nous avons été à l'écoute des besoins exprimés par la Ville de Repentigny, qui souhaitait que le pont Rivest puisse accueillir quatre voies de circulation et une piste multifonctionnelle. À terme, ce projet permettra d'améliorer la mobilité dans l'axe nord-sud de la ville, en plus de favoriser le transport actif. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En raison du développement de notre région et de la croissance de notre population, la mobilité est devenue un enjeu de taille pour nos concitoyens et nos entreprises, et nous en sommes conscients. L'élargissement du pont Rivest et l'ajout d'une piste multifonctionnelle permettront de soulager notre réseau tout en améliorant la sécurité des usagers de la route qui, chaque jour, sont des dizaines de milliers à emprunter cette artère névralgique de notre municipalité. C'est un projet très attendu, et je ne peux donc que me réjouir de cette entente qui profitera à notre communauté pour de nombreuses années. »

Lise Lavallée, députée de Repentigny

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les citoyennes et les citoyens de Repentigny qui attendent cela depuis très longtemps. En ce sens, je suis fière d'assister à la concrétisation de ce projet qui a toujours constitué une priorité pour notre administration. La réfection et l'élargissement du pont Rivest contribueront assurément à accroître la sécurité routière, en plus d'offrir une solution de mobilité durable à des milliers d'automobilistes qui y circulent tous les jours. Je tiens également à saluer la contribution financière du ministère des Transports, qui reconnaît la nécessité de désenclaver ce secteur névralgique de notre municipalité. »

Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny et préfète de la MRC de L'Assomption

Faits saillants

Le pont Rivest est situé dans l'axe du boulevard Brien, au nord de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) à Repentigny.

Sa responsabilité est partagée entre le Ministère et la Ville.

Ce pont a un caractère stratégique en vertu du décret 1176-2007 du 19 décembre 2007; il est l'unique lien entre les secteurs nord ( Le Gardeur ) et sud de la ville de Repentigny, et plus de 30 000 véhicules y circulent chaque jour.

Le projet prévoit l'élargissement de deux à quatre voies du pont Rivest, la reconstruction du tablier, incluant un trottoir, et l'ajout d'une piste multifonctionnelle raccordée à celle sur le boulevard Brien.

Le ministère des Transports et la Ville de Repentigny ont signé une entente prévoyant :

ont signé une entente prévoyant : que la Ville sera maître d'œuvre du projet;



que la Ville paiera pour l'ajout de la quatrième voie, de la piste multifonctionnelle et des lampadaires décoratifs.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

