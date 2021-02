Réfection et construction des infrastructures municipales - Québec octroie près de 142 000 $ À Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour l'aménagement de bureaux administratifs

SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE, QC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 141 960 dollars a été accordée à la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour l'agrandissement et la mise aux normes de ses bureaux administratifs.

Les travaux d'agrandissement visent à ajouter 605 pieds carrés au bâtiment actuel qui, ultimement, possédera une superficie de 5 139 pieds carrés, répartie sur deux niveaux. Les rénovations comprennent notamment l'ajout de trois bureaux et d'une salle des archives. De surcroît, le projet inclut la réfection de l'escalier menant à la mezzanine, la conversion de deux bureaux en une salle de conférence ainsi que le remplacement et l'ajout de portes et fenêtres.

Citations

« En investissant dans les infrastructures municipales, notre gouvernement contribue à la relance économique du Québec. Et c'est notamment grâce au travail que nous effectuons avec nos partenaires municipaux que nous poursuivons cet objectif. Je suis fière de ces collaborations que nous entretenons à l'échelle du Québec, et desquelles plusieurs citoyennes et citoyens bénéficient. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis ravie pour Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les changements qui seront apportés aux bureaux administratifs offriront aux employés de la Municipalité un environnement de travail agréable et sécuritaire. Ce projet contribue à la volonté du gouvernement de développer le Bas-Saint-Laurent en faveur du bien-être de sa population, comme il le fait pour toutes les régions du Québec. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud

« La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est heureuse d'avoir bénéficié du programme RÉCIM pour l'agrandissement du bureau municipal. Nous croyons que ce projet sera bénéfique pour nos citoyens dans la mesure où nous aurons plus d'espace adéquat pour les accueillir. Nous remercions le gouvernement de se préoccuper des infrastructures municipales, car dans une petite municipalité comme la nôtre, il est difficile de compter uniquement sur la taxe foncière pour améliorer les infrastructures nécessaires à notre bon fonctionnement. »

Rosaire Ouellet, maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Faits saillants

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Rappelons qu'une aide financière de 8 695 982 $ a été confirmée à la Municipalité de Sainte-Anne -de-la-Pocatière le 25 octobre 2019 par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU).

-de-la-Pocatière le 25 octobre 2019 par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU). Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

