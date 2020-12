Réfection et construction des infrastructures municipales - Québec financera la nouvelle caserne de pompiers d'Hébertville

HÉBERTVILLE, QC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, sont fiers d'annoncer qu'une aide financière de 1 693 770 $ a été accordée à la Municipalité d'Hébertville pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers.

Le nouveau bâtiment sera aménagé sur la rue Industrielle et aura une superficie d'environ 476 mètres carrés. Il comprendra une aire de garage avec trois portes, une salle de conférence et de formation, ainsi qu'un bureau administratif. Par ailleurs, le projet, estimé à plus de 2,8 M$, possédera notamment des vestiaires, un local d'entreposage ainsi que des salles pour les habits de combat et les appareils respiratoires.

« À titre de ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je me réjouis de ce soutien financier accordé à Hébertville. Les investissements de notre gouvernement dans les infrastructures municipales visent entre autres à favoriser la reprise économique partout au Québec. Et nous y parvenons grâce à la collaboration que nous entretenons avec les partenaires municipaux. Celle-ci assure la cohérence de nos actions dans la réalisation de projets structurants et bénéfiques pour tous les citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Grâce à ce soutien accordé par notre gouvernement, Hébertville profitera d'un bâtiment répondant à ses besoins en matière d'espace de travail et conforme aux normes actuelles en matière de sécurité incendie. Cette nouvelle caserne permettra également d'assurer une meilleure couverture du territoire de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Secteur Sud de Lac-Saint-Jean-Est. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

« À titre de maire, permettez-moi d'exprimer ma fierté par rapport à la construction de notre caserne d'incendie qui sera des plus modernes et répondra aux nouvelles normes en vigueur. Merci au gouvernement du Québec pour son aide financière ainsi qu'à la Régie des incendies Secteur Sud pour ce projet très attendu dans notre communauté. »

Marc Richard, maire d'Hébertville

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).





Le soutien financier de 1 693 770 $ a été accordé à Hébertville pour la réalisation des travaux dans le cadre du volet 1 du RÉCIM. À ce montant s'ajoute une contribution de 912 030 $ de la Municipalité pour un investissement total gouvernemental-municipal de 2 605 800 $.





Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).





Rappelons qu'une aide financière de 459 000 $ a été octroyée à la Ville de Desbiens et à la Municipalité de Saint-Nazaire le 7 décembre dernier par les gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU).





et à la Municipalité de le 7 décembre dernier par les gouvernements du et du Québec dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU). Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont plus de 24 M$ d'aide financière que le MAMH a confirmés dans le cadre de ses différents programmes d'infrastructures depuis le 1er avril 2020, en incluant la part provenant du gouvernement fédéral. À cette aide financière confirmée s'ajoutent les enveloppes d'aide mises à la disposition de chacune des municipalités dans le cadre du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023.

