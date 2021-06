Réfection et construction des infrastructures municipales - Plus de 711 000 $ pour un centre communautaire à Berthierville

BERTHIERVILLE, QC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, est fière d'annoncer qu'une somme de 711 200 $ a été accordée à la Ville de Berthierville pour la construction d'un nouveau centre communautaire, dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

L'ancien centre communautaire situé sur la rue Laferrière sera démoli pour laisser place au nouveau bâtiment. L'édifice aura une superficie d'environ 3 000 pieds carrés répartis sur un seul niveau. Il sera doté notamment d'une grande salle polyvalente, de deux salles multifonctionnelles, d'une cuisinette, d'un vestiaire, d'un vestibule et d'une salle mécanique.

Citations :

« Investir dans nos infrastructures collectives, c'est aussi investir pour la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. C'est donc une fierté de participer, à hauteur de 711 200 $, à la construction de ce centre communautaire qui répondra aux besoins des gens de Berthierville. Ce lieu rassembleur contribuera assurément à la vitalité de la ville et deviendra un endroit prisé par les générations présentes et à venir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Pour les gens de Lanaudière et pour la population de Berthierville, je suis très heureuse de la collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville, qui rend possible la construction d'un nouveau centre communautaire plus moderne et plus fonctionnel. Il fera sans équivoque le bonheur des résidents en devenant un lieu de créativité et d'entraide où de grands projets pourront être réalisés. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier

« La Ville de Berthierville accueille avec enthousiasme le soutien financier gouvernemental octroyé dans le cadre de la nouvelle construction d'un centre communautaire. Grâce à cette aide, la population et les organismes du milieu pourront bénéficier de cette nouvelle infrastructure qui répondra à un besoin essentiel dans notre collectivité. »

Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville

Faits saillants :

L'aide financière provient du programme RÉCIM, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 (PQI).

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

