Réfection et construction des infrastructures municipales - Plus de 3,1 M$ pour le nouveau centre administratif régional de la MRC de La Nouvelle-Beauce

En plus d'avoir subi d'importants dommages lors des inondations de 2019, le centre administratif régional de la MRC de La Nouvelle-Beauce, inaccessible lors de la crue des eaux, a dû être relocalisé de façon temporaire dans divers bâtiments. Par conséquent, un nouveau centre administratif régional sera construit à Sainte-Marie, en dehors de la zone inondable.

D'une superficie d'environ 21 000 pieds carrés, le nouveau bâtiment comprendra plusieurs espaces, aménagés sur trois étages. On y trouvera notamment des salles de réunion, des bureaux administratifs et des bureaux ouverts, mais aussi des aires de réception, des salles d'entreposage ainsi que deux cuisines avec salle à manger. De plus, le premier étage sera doté d'une aire de garage avec porte qui servira aux examens des pompiers de la MRC.

« Notre gouvernement appuie fièrement la réalisation de cet important projet dans la MRC de La Nouvelle-Beauce par un investissement de 3,1 M$. Dans toutes les régions du Québec, nous travaillons de concert avec les MRC, les villes et les municipalités afin de les soutenir dans l'amélioration de leurs infrastructures. Nous sommes ainsi présents afin de favoriser la création de milieux de vie qui répondent aux besoins de la population, tout en contribuant à rehausser la qualité des services qui lui sont offerts. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La construction de ce nouveau centre administratif régional est une excellente nouvelle. Ce sera une infrastructure moderne et fonctionnelle, où les inondations ne seront plus une menace. Je souhaite souligner ici la collaboration entre le gouvernement du Québec et la MRC grâce à laquelle ce grand projet pourra se concrétiser. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Nous sommes très heureux de cette annonce. Après l'inondation de 2019, qui a mené à la démolition du bureau de la MRC de La Nouvelle-Beauce, ainsi que les deux déménagements temporaires de notre équipe, nous pourrons enfin offrir nos services à la population dans nos propres locaux, et ce, à compter de l'an prochain. Je tiens à remercier la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, ainsi que le député de Beauce-Nord, monsieur Luc Provençal, pour leur grand soutien dans la réalisation de notre projet. »

Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce

Faits saillants :

L'aide financière provient du programme RÉCIM, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031.

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

