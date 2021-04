Réfection et construction des infrastructures municipales - Plus de 2,8 M$ pour un centre multifonctionnel à Oka

Construite il y a 70 ans, la salle des loisirs actuelle de la Municipalité ne répond plus à ses besoins. Le nouveau bâtiment sera érigé en face de cette salle, sur un terrain vacant appartenant à Oka, près de l'intersection de la route 344 et de la rue Saint-Jean-Baptiste. Il sera d'une superficie d'environ 818 mètres carrés, répartis sur deux niveaux.

Le rez-de-chaussée de l'édifice sera entre autres doté d'une grande salle modulaire, de bureaux administratifs et de locaux d'archives, d'une salle de réunion, d'une cuisine complètement aménagée ainsi que d'une toilette publique. Au sous-sol, on retrouvera également des espaces de rangement et des locaux pour les organismes communautaires et le service des loisirs. Quant à la bâtisse désuète de la salle des loisirs, elle sera détruite pour laisser place à un deuxième stationnement pratique de 29 places. L'ensemble des travaux devrait se terminer à la fin de l'été 2022.

Citations :

« Les infrastructures d'une municipalité ont une incidence directe sur la qualité des services offerts aux citoyennes et aux citoyens. C'est donc une fierté de contribuer, à hauteur de 2,8 millions de dollars, au projet du centre multifonctionnel d'Oka. D'ailleurs, je suis convaincue que ce nouveau centre fort attrayant deviendra un lieu d'importance pour les gens d'Oka et pour les générations à venir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Avec son côté communautaire fort, ce centre multifonctionnel égayera assurément la vie de toute la population d'Oka. J'ai hâte de voir tous les beaux projets qui s'y réaliseront grâce à la créativité et à la solidarité de tous. Nul doute qu'il s'agira d'un lieu de vie pratique et judicieusement conçu pour le bien de la communauté. Je suis très fière de la collaboration entre le gouvernement du Québec et la Municipalité pour la réalisation de ce projet porteur. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

« Bâtie dans les années 1950, la salle des loisirs est un lieu de rassemblement public qui a largement servi à dynamiser la vie sociale, récréative et communautaire d'Oka. Ce bâtiment ayant été rattrapé par le temps et affaibli par une détérioration avancée, sa rénovation ne serait pas un investissement judicieux puisque sa configuration ne répond déjà plus aux besoins actuels. Par le biais du programme RÉCIM, la communauté okoise a la chance de bénéficier d'une construction neuve, incluant l'aménagement de deux stationnements et la démolition de la salle des loisirs. »

Pascal Quevillon, maire d'Oka

Faits saillants :

L'aide financière provient du programme RÉCIM, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 (PQI).

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Martine Gendron, Attachée politique, Bureau de la députée de Mirabel, 450 623-8376; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746