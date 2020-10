Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 856 000 $ pour l'agrandissement d'une caserne de pompiers et la construction d'un garage municipal à Aumond

AUMOND, QC, le 26 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Gatineau, M. Robert Bussière, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fier d'annoncer un soutien financier de 856 730 $ à la Municipalité d'Aumond pour son projet d'agrandissement et de transformation de sa caserne de pompiers et l'ajout d'un garage municipal.

L'agrandissement de la caserne existante vise à créer des espaces communs permettant une circulation adéquate et sécuritaire des employés, tout en offrant de l'espace de rangement actuellement manquant pour les équipements. L'ajout du garage municipal, à la même adresse, offrira la superficie nécessaire à l'entreposage et à l'entretien des véhicules de service.

Citations

« Notre gouvernement accorde une place majeure à la santé et à la protection de l'ensemble des Québécoises et des Québécois. En ce sens, je ne peux que me réjouir de cette annonce pour Aumond. Notre collaboration avec la municipalité rend compte de l'importance que nous accordons au développement de milieux de vie sécuritaires dans nos régions, en gardant toujours le citoyen au centre de nos priorités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de député de Gatineau, c'est toujours un bonheur pour moi d'assister à la concrétisation de projets qui contribuent à la sécurité des gens de la région. Je suis très heureux pour la Municipalité d'Aumond qui sera prochainement dotée d'une caserne à la hauteur de ses besoins, en plus de voir ses services municipaux regroupés dans un même lieu. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Ce projet améliorera la sécurité et le service à la population d'Aumond. Sans compter qu'il contribuera à bonifier nos infrastructures actuelles. »

Alphée Moreau, maire d'Aumond

Faits saillants

Liens connexes

