Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,3 M$ pour la construction du garage municipal de Béarn

BÉARN, QC, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre Dufour, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 1 318 240 $ a été accordée à la Municipalité de Béarn pour la construction d'un garage municipal.

D'une superficie de 465 m2, le nouveau garage dispose des dimensions nécessaires à l'entreposage des équipements municipaux. Le projet est estimé à plus de 1,8 M$. Conçu sur deux étages, le bâtiment comprend notamment cinq portes de garage, une aire de rangement et un espace de travail aménagé pour le personnel du Service des travaux publics. Par ailleurs, l'édifice de l'ancien garage est désormais voué à l'usage de la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue.

« Dans toutes les régions du Québec, notre gouvernement se fait un devoir de soutenir et d'encourager les municipalités dans la mise en œuvre de travaux d'infrastructures nécessaires à la préservation des services publics. C'est toujours avec fierté que je souligne la réalisation de projets porteurs pour nos collectivités. En ce sens, j'aimerais également souligner le travail des gens de Béarn qui ont contribué à cette réussite. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La municipalité de Béarn bénéficie désormais d'un garage adapté à ses besoins et, à titre de ministre régional, j'en suis très fier! Cette nouvelle infrastructure offrira aux employé(e)s un milieu de travail sécuritaire et moderne facilitant ainsi la réalisation de leurs tâches. C'est une grande satisfaction de voir se matérialiser ce projet qui revêt une importance particulière pour l'ensemble de la communauté. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« C'est pour répondre aux besoins d'espace du Service des travaux publics et du Service incendie que ce projet a vu le jour. La construction de ce nouveau garage permet de faire d'une pierre deux coups puisqu'il centralise dans un même lieu et sous un même toit l'ensemble des activités du Service des travaux publics, tout en offrant à la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue, dont Béarn fait partie, l'ancien garage municipal. Avec la participation financière du Ministère, nous pouvons dire : Mission accomplie. »

Luc Lalonde, maire de Béarn

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

