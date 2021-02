Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie 3 M$ à la ville de Pincourt pour l'amélioration des services municipaux

PINCOURT, QC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre de la Justice et procureur général et ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette, sont fiers d'annoncer qu'une aide financière de 3 millions de dollars a été accordée à la Ville de Pincourt pour la construction d'une nouvelle infrastructure municipale.

Les travaux permettront à la Ville de regrouper en un même lieu les services municipaux des travaux publics et le Service d'urgence et de protection incendie. Ce projet d'édification sera situé au 699, boulevard Cardinal-Léger et comprendra, entre autres, une nouvelle aire de garage pour les véhicules du Service d'urgence et de protection incendie ainsi qu'un couloir reliant la caserne de pompiers actuelle au nouveau bâtiment. Aussi, une salle polyvalente, une cuisine, un dortoir et des vestiaires y seront aménagés.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à investir dans des projets qui permettent aux citoyens de profiter d'infrastructures publiques fiables et modernes. Je suis donc heureuse d'annoncer une aide financière de 3 millions de dollars à la Ville de Pincourt aujourd'hui. Comme dans toutes les régions du Québec, nous continuerons de collaborer étroitement avec les municipalités pour réaliser des investissements qui auront des retombées positives. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de ministre responsable de la Montérégie, je tiens à saluer cette initiative qui aura un effet positif sur la qualité des services aux citoyens. Les nouvelles installations offriront aussi aux pompiers et aux premiers répondants de Pincourt un milieu de travail optimal et sécuritaire. Cet investissement démontre bien la volonté de notre gouvernement de soutenir ces services plus qu'importants pour la communauté. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général, ministre responsable de la région de la Montérégie

« C'est avec joie que nous voyons finalement ces nouveaux bâtiments municipaux prendre forme. L'élaboration de ce projet a duré plusieurs années. Les différentes équipes auront enfin accès à des blocs sanitaires conformes, en plus d'avoir tous les bureaux sous le même toit. Le Service d'urgence et de protection incendie, et le Service des travaux publics et infrastructures seront mieux outillés pour fournir les services à la population. »

Yvan Cardinal, maire de Pincourt

Faits saillants

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

