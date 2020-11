Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec est fier d'octroyer près de 2,2 M$ pour l'agrandissement de la caserne de pompiers de Saint-Apollinaire

SAINT-APOLLINAIRE, QC, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 2 196 180 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Apollinaire pour le projet d'agrandissement de sa caserne de pompiers.

La caserne actuelle ne permet pas l'entreposage des quatre véhicules d'urgence du Service d'incendie de manière sécuritaire. En effet, le bâtiment, d'une superficie d'environ 277 m², ne possède que deux portes de garage.

Le projet d'agrandissement d'environ 978 m2 permettra d'ajouter trois portes de garages, des bureaux administratifs, des espaces de vie pour les pompiers ainsi qu'une salle d'intervention et de formation.

« Il est primordial pour notre gouvernement d'offrir aux citoyennes et aux citoyens des services publics de qualité, et ce, dans toutes les régions du Québec. Voilà pourquoi nous travaillons dans un esprit de collaboration avec les municipalités. La sécurité de tous passe par la modernisation de nos infrastructures et il est de notre devoir d'y contribuer. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les investissements gouvernementaux dans les municipalités de la région confirment notre engagement pour le maintien de milieux de vie sains et sécuritaires. L'aide financière annoncée aujourd'hui démontre aussi notre volonté concrète d'agir pour le développement de Chaudière-Appalaches. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Quel bonheur de confirmer cette aide financière bien attendue à Saint-Apollinaire! À titre de députée, le développement des services dans la circonscription est une réelle priorité. Je continuerai de travailler pour la réalisation de projets concrets comme celui-ci, qui permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des citoyennes, des citoyens et des employés municipaux. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac



« C'est une fierté pour moi d'annoncer aujourd'hui l'agrandissement de la caserne de pompiers de Saint-Apollinaire. La Municipalité investit 1,4 M$ dans ce projet de 3,6 M$ afin de moderniser la caserne et ainsi améliorer notre service à la population en termes de sécurité et de protection des incendies. Pour clore le montage financier, nous avons obtenu une subvention de près 2,2 M$ du programme québécois Réfection et construction des infrastructures municipales. »

Bernard Ouellet, maire de Saint-Apollinaire

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Rappelons qu'une aide financière de 708 787 $ a été confirmée en septembre dernier par le gouvernement du Québec pour le remplacement de conduites d'eau dans le cadre du programme FIMEAU à Saint-Apollinaire .

. Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

