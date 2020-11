Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec confirme une aide de plus de 1,5 M$ pour la caserne de pompiers de Saint-Félix-d'Otis

SAINT-FÉLIX-D'OTIS, QC, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, sont fiers d'annoncer qu'une aide financière de 1 500 395 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Félix-d'Otis pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers.

Cette future infrastructure, qui s'inscrit dans le cadre d'une entente intermunicipale avec la régie de sécurité incendie du Fjord, permettra une meilleure couverture du territoire. La Municipalité de Saint-Félix-d'Otis joue d'ailleurs un rôle majeur dans cette entente puisqu'elle est la deuxième municipalité à regrouper le plus grand nombre de pompiers parmi les cinq municipalités du Bas-Saguenay (Saint-Félix-d'Otis, Petit-Saguenay, L'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité et Ferland-et-Boilleau).

Citations

« La sécurité des Québécoises et des Québécois passe notamment par la modernisation de nos infrastructures. Voilà pourquoi notre gouvernement considère qu'il est primordial d'investir, en collaboration avec les partenaires municipaux, dans la réalisation de projets concrets comme celui-ci, afin d'offrir aux citoyennes et aux citoyens des services publics de qualité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis très heureux de l'aboutissement de cet autre projet dans Dubuc. De toute évidence, Saint-Félix-d'Otis propose un milieu de vie stimulant. Les acteurs locaux travaillent avec vision pour assurer aux familles un équilibre de services. Le projet de caserne était attendu en territoire otissien et nos résultats parlent. Leur étroite participation aux visées concertées d'un Bas-Saguenay fort demeure à mon sens vital. »

François Tremblay, député de Dubuc

« La caserne incendie de notre municipalité était devenue désuète. Il était donc grand temps que nous nous dotions d'un équipement qui réponde aux normes et exigences actuelles ainsi qu'aux besoins futurs. Le projet de construction démarre donc maintenant et sera achevé à l'été 2021. La nouvelle caserne va dorénavant s'inscrire dans le schéma de couverture de risques incendie adopté par notre municipalité pour se conformer aux exigences du ministère de la Sécurité publique. Aussi, je salue le soutien précieux, pour la communauté Otissienne, du gouvernement du Québec à l'implantation de cette infrastructure essentielle. »

Pierre Deslauriers, maire de Saint-Félix-d'Otis



Faits saillants

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Daniel Marquis, Chef de bureau, Bureau de comté de Dubuc, 418 590-0896