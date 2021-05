Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 775 000 $ pour le centre communautaire à Packington

PACKINGTON, QC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Denis Tardif, sont fiers d'annoncer qu'une somme de 777 768 dollars est accordée à la municipalité de la paroisse de Packington pour l'agrandissement et la rénovation de son centre communautaire, dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

Au total, 222 mètres carrés seront ajoutés au bâtiment actuel. L'agrandissement inclura, entre autres, des vestiaires, une salle de réunion, des installations sanitaires avec douches ainsi qu'une vaste salle pour les activités sociales. De plus, les rénovations permettront d'agrandir la cuisine communautaire et de bonifier les zones de rangement. À l'extérieur, une passerelle piétonnière sera aménagée vers la patinoire couverte adjacente au présent centre. Les travaux devraient se terminer à l'automne 2021.

Citations :

« Dans toutes les régions du Québec, les investissements en matière d'infrastructures municipales sont importants puisque ces installations donnent accès à des services publics de qualité, qui bénéficient à la population. Ce soutien de plus de 775 000 $ témoigne d'ailleurs de cette volonté de notre gouvernement. Je suis convaincue que la rénovation du centre communautaire, qui permettra de mieux répondre aux besoins des citoyennes et citoyens de Packington, contribuera au dynamisme de la collectivité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Grâce à une plus grande superficie et à un nouvel aménagement, le centre communautaire sera assurément un lieu de rencontre prisé par les Packingtonnaises et Packingtonnais. Il s'agit d'un investissement qui aura un effet sur la vitalité de la paroisse et de la région. Je suis d'ailleurs très fier de la collaboration entre le gouvernement du Québec et les collaborateurs municipaux qui ont travaillé sur ce projet. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Avec ce projet d'agrandissement, nous finaliserons notre offre de services sportifs auprès de nos citoyennes et citoyens en matière de saines habitudes de vie. Notre population, qui est dotée d'un dynamisme hors du commun, se rallie à nous dans l'accomplissement de cette réalisation et en remercie notre gouvernement. »

Émilien Beaulieu, maire de Packington

Faits saillants :

L'aide financière provient du programme RÉCIM, issu du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 (PQI).

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux : facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Nicolas Lessard-Dupont, Attaché politique et responsable des communications, pour M. Denis Tardif, Député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, 418 551-1407; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746