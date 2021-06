Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,2 M$ pour la construction du garage municipal d'Amqui

AMQUI, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 3 250 000 $ a été consentie à la Ville d'Amqui pour la construction d'un nouveau garage municipal, dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

Situé au 30, avenue du Parc à Amqui, le nouveau bâtiment d'une superficie de près de 900 mètres carrés s'élève sur le site de l'ancien garage municipal et de l'ancienne caserne de pompiers, qui partageaient un bâtiment vétuste.

Les travaux d'édification ont été amorcés en juin 2020. Les nouvelles installations modernisées du garage municipal comprennent une aire de garage comportant onze portes pour les véhicules et une mezzanine. Ce bâtiment inclut notamment des ateliers de soudure et de mécanique, des espaces de rangement, des espaces de bureaux pour différents services administratifs et une salle de repos.

Citations :

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures modernes et accessibles pour permettre aux collectivités de se développer et d'être en mesure d'offrir des services de qualité aux citoyens. Notre gouvernement agit concrètement pour les régions en appuyant fièrement des initiatives qui favorisent leur vitalité économique. L'aide financière de plus de 3,2 millions de dollars accordée à la Ville d'Amqui pour la concrétisation de son projet est un autre bel exemple de collaboration entre notre gouvernement et les municipalités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis très fière d'être au Bas-Saint-Laurent aujourd'hui pour inaugurer ce bel édifice dont la construction a été appuyée par le gouvernement du Québec. Je me réjouis de l'aboutissement de ce projet qui démontre l'engagement de votre gouvernement à offrir à la population des infrastructures municipales de qualité. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les gens d'Amqui, dont le cadre de vie est amélioré par ces nouvelles installations, et particulièrement pour les travailleuses et travailleurs de la Ville qui disposeront maintenant d'un milieu de travail optimal. Je félicite le maire d'Amqui, M. Pierre D'Amours, pour son engagement envers les citoyens et pour sa proactivité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Ces investissements importants permettent à la Ville d'Amqui de se doter d'un garage municipal plus fonctionnel et sécuritaire, avec une conception qui tient compte de l'état des sols. La reconstruction du bâtiment au même endroit que l'ancien est stratégiquement implantée à proximité des autres services de la Ville. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour sa contribution à ce projet. »

Pierre D'Amours, maire de la Ville d'Amqui

Faits saillants :

L'aide financière accordée à la Ville d' Amqui provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI). Le 8 octobre 2019, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 2 955 680 $ à la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Matapédia pour la construction de la nouvelle caserne de pompiers à Amqui .

. Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Sandra O'Connor, Directrice des communications et Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 514 820-0095; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746