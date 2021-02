Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,2 M$ à la MRC de La Mitis pour la revalorisation de bâtiments au centre-ville de Mont-Joli

MONT-JOLI, QC, le 10 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, sont fières d'annoncer que 3 203 330 millions de dollars ont été consentis pour la relocalisation du centre administratif de la MRC de La Mitis.

Ce projet comprenait l'acquisition de deux édifices situés au centre-ville de Mont-Joli. Un des deux immeubles acquis a été entièrement rénové alors que le second a été démoli pour permettre l'agrandissement de l'édifice principal. Ainsi, le nouveau centre administratif d'une superficie totale de près de 1 800 mètres carrés offre, entre autres, des salles de réunions modernes et accueillantes, divers locaux administratifs, des espaces de rangement et des bureaux pouvant accueillir notamment les services de prévention incendie et de génie civil.

Il s'agit d'un investissement conjoint du gouvernement du Québec et de la MRC de La Mitis totalisant près de 5 millions de dollars. Les travaux devraient se terminer au début avril 2021.

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures modernes et accessibles pour permettre aux collectivités de se développer et d'être en mesure d'offrir leurs services aux citoyens. Les aides financières que le gouvernement du Québec accorde dans toutes les régions visent également à favoriser la reprise économique partout au Québec. Ici, il s'agit d'un autre bel exemple de collaboration entre notre gouvernement et une MRC. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La décision de la MRC de la Mitis de se doter d'un nouveau centre administratif profitera autant à la population qu'à ses employés. Ce projet démontre la capacité du Bas-Saint-Laurent à développer son territoire. La vitalité des régions passe par des infrastructures de qualité qui dynamisent les centres-villes. Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de ces idées. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent

« La MRC de La Mitis avait ses locaux sur l'avenue du Sanatorium depuis 1985. Or, plusieurs services ont été ajoutés et l'équipe s'est agrandie. L'espace disponible n'étant plus suffisant, c'était un casse-tête au quotidien! Ce nouveau centre administratif permettra d'accueillir l'équipe de Mitis en Affaires, mandatée par la MRC pour le développement économique, et celle de la Société d'aide au développement des collectivités (SADC). Voilà qui en fera un lieu d'ancrage favorisant la prise de décisions stratégiques en ce qui a trait au développement socio-économique de notre région. »

Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis

Faits saillants

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

