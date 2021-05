Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,4 M$ pour le Centre des migrations de Montmagny

MONTMAGNY, QC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, sont fières d'annoncer qu'une somme de 2 464 490 $ est accordée à la Ville de Montmagny pour l'agrandissement et la rénovation de son centre communautaire, le Centre des migrations, dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

À terme, le bâtiment aura une superficie d'environ 1336 mètres carrés et comprendra entre autres une grande salle communautaire avec cloisons modulables, une cuisine, un hall d'entrée entièrement reconfiguré pour le rendre plus fonctionnel, un vestiaire, deux vestibules ainsi que quatre salles de toilettes dont deux adaptées et accessibles de l'extérieur. Soulignons qu'un montant de 57 739 $ est prévu pour l'intégration d'une œuvre d'art dans le projet.

Les travaux prévoient également la rénovation du système de ventilation, de la plomberie, de l'électricité et de l'isolation. La toiture et le revêtement de la bâtisse seront remplacés et les entrées extérieures seront réaménagées. De plus, on trouvera une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite et une terrasse en béton. L'ensemble des travaux devraient se terminer au printemps 2022.

Citations :

« C'est toujours une fierté, pour notre gouvernement, d'investir dans les infrastructures municipales qui permettent de donner accès aux citoyennes et aux citoyens à des services publics de qualité. Aujourd'hui, ce sont plus de 2,4 millions de dollars que nous accordons à la Ville de Montmagny pour le Centre des migrations. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Cet investissement transformera le présent centre, situé dans un endroit unique dans la région, en un lieu public plus stimulant, plus moderne et plus dynamique. Je me réjouis que l'aide financière consentie permette la rénovation du Centre des migrations en un centre communautaire encore plus accessible à la population. »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

« Je suis vraiment heureux de la précieuse aide financière que vient de nous accorder le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour notre projet de rénovation et d'agrandissement du Centre des migrations qui, depuis son dévoilement en novembre 2019, a pris un virage entièrement communautaire. Grâce à cette subvention, les citoyens de Montmagny auront enfin accès à un lieu de rassemblement communautaire situé sur l'un des plus beaux espaces extérieurs de notre ville. Merci! »

Bernard Boulet, maire de la Ville de Montmagny

Faits saillants :

L'aide financière provient du programme RÉCIM, qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2021-2031 (PQI).

Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Rappelons qu'en juillet 2020, la Ville de Montmagny inaugurait la piscine extérieure Pointe-aux-Oies qui a bénéficié d'une aide financière provenant du Fonds des petites collectivités, un volet du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Julie Roy, Attachée politique du Bureau de la députée de Côte-du-Sud, 418 234-1893; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746